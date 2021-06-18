鴻海創辦人郭台銘為引進BNT復必泰疫苗，近期四出奔走但換來流言不斷，郭台銘繼昨日（17日）發出聲明後，今日（18日 )更直接發900字、8大點的澄清文，開頭就提出「向蔡總統報告」，直言希望會見蔡英文，並強調自己這次引進疫苗「以蒼生為念、絕無政治意圖」。隨後他更在社交媒體上回應，直言「保證絕對不會有什麼中國台灣，合約的署名可以公諸於世」，霸氣宣示不會損及國家主權。而總統府表示，蔡英文始終樂意與他見面會談，對於郭的提議，也會進行後續安排。

據台灣《蘋果新聞網》報道，郭台銘今日（18日）再發900字聲明，原因引發外界關注與猜測，親近郭台銘身邊的人士坦言，兩大關鍵原因讓他不得不緊急發出聲明。首先是針對《新新聞》報道的不滿，日前《新新聞》指，郭台銘採購疫苗最終版本可能是變成德國BNT復必泰、上海復星、冷鏈物流大廠裕利公司以及衞福部簽約，郭台銘只要捐錢給衞福部就好，不用再插手管買疫苗的事情。之後，裕利公司已經出面否認報導內容。而昨日的三點聲明，就是為了指出《新新聞》報導為不實內容之外，也希望政府加速審核的速度，讓採購疫情順利進行。

其次則是郭台銘在端午節前曾親自寫信給衞福部部長陳時中，一度面臨「已讀不回」的窘境，但獲陳時中承諾協助後，16日又「回到原點」，逼他今日（18日）不得不出面，提醒政府加速審核的速度。

今日（18日）的聲明下方，郭台銘留言指「保證絕對不會有什麼中國台灣，合約的署名可以公諸於世」，獲得不少網民讚好。

總統府發言人張惇涵表示對於郭台銘提案洽購疫苗之事，他指，近期各界有許多不實傳聞，或許導致郭台銘有所誤解。張希望他不要受到未經證實的傳聞所影響，強調政府立場不變，亦正盡力促成這項計畫。政府期盼能與民間通力合作，為台灣取得更多疫苗供應，讓合法、安全、有效的疫苗有更充裕的供應來源。

台灣《蘋果新聞網》

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