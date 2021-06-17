台灣頻見長者接種疫苗後身故的消息，出現「打又死，唔打又死」的困局。台灣蘋果新聞網諮詢多位醫生，均強調接種後觀察30分鐘的重要性，因為重大副作用多在這期間發生，返家後猝死的個案，恐怕不大可能與疫苗副作用有關。他們不約而同地呼籲，沒有藥物過敏的民眾去接種疫苗。

九成副作用爆發時段

中國醫藥大學附設醫院專家林文元引述美國疫控中心數據指，90%重大不適症狀在接種後半小時發生，平均10分鐘內會出現重大不適。他也提到，以台中過去兩天施打5.45萬劑疫苗來說，只有三宗疑似副作用死亡個案，死亡比例是10萬分之55，比起台灣統計65歲以上確診者的27%死亡率，只能「兩害取其輕」，目前無法證實與疫苗有直接關係。

傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎昨在電台表示，接種疫苗的年長死者並沒有過敏性休克的症狀，打疫苗之後呼吸急促、臉部潮紅等，均不是臨床研究所指的副作用。他續指，長者接種疫苗的死亡率與一般情況的死亡率沒多少異差，故從背景值的資料，並沒有發現危險訊號。

不過，台大醫院癌醫中心分院副院長王明鉅則坦言，打疫苗後24小時死亡，「真的全部可以用自然死亡來說明嗎？疫苗對年長者、洗腎和慢性病患者所造成的風險有多高，真的都有提供安全性資料嗎？」台灣蘋果新聞網