解放軍空軍周五（18日）宣佈，新一代國產隱型戰機殲-20，已列裝空軍多支部隊，央視則罕有公開殲-20戰機的飛行畫面。

央視報道指，殲-20、殲-16、殲-10等多型戰機當日上午，黑龍江省牡丹江市的空軍第一所航空學校東北老航校舊址上空飛行。隨後，空軍黨委常委和空軍部隊官兵代表，在東北老航校牡丹江舊址和志願軍空軍抗美援朝（韓戰）丹東舊址群參觀，回顧歷史。

網上片段顯示殲-20起飛及飛行時的畫面，戰機飛行員石運佳受訪時稱：「老一輩飛行員在飛行僅有幾十個小時的情況下，飛向戰場、勇戰強敵……如今，我們這支部隊已經飛上了最先進的國產戰機，要更加苦練精飛，磨礪敢打必勝的信心決心，不辜負黨和人民對我們的殷切期望。」

當日飛行的殲-20戰機，是來自被中央軍委授予榮譽稱號的空軍航空兵某旅「強軍先鋒飛行大隊」，是空軍首批組建、首支參戰、首獲勝績的英雄飛行大隊，其前身曾在韓戰空戰和國土防空作戰中屢立戰功。殲-20在2017年正式服役，最先部署在東部戰區的「王海飛行大隊」，而「強軍先鋒飛行大隊」則是第二支換裝殲-20的空軍作戰部隊。

據了解，殲-20是中航工業成都飛機設計研究所研製的一款具備高隱身性、高態勢感知、高機動性等能力的隱形第五代制空戰鬥機，將擔負中國空軍未來對空及對海的主權維護任務。

央視新聞／新浪新聞／香港中通社

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