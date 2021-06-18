中國歷史學家、復旦大學教授葛劍雄在一場演講上，為中共「政治合法性」背書的言論在網上廣泛流傳，引起了不小的爭議，自由亞洲電台報道，有復旦校友認為，從前敢於為社會問題發聲的葛劍雄發表相關言論，是為迎合習近平時代的政治環境。

葛劍雄於今年1月4日在西安交通大學舉行一次題為「我們應該怎樣對待歷史」的講座，當中的內容包括「反對歷史虛無主義，保證中國共產黨的政治合法性」，以及「歷史選擇了共產黨，人民選擇了共產黨」等論點。

曾擔任復旦大學歷史地理研究中心所長11年的他，指在進行研究時從來沒有受到干預，但他們會嚴守一個紀律「國家利益至上」。對於研究上有「不利國家」的結果，葛會向上級先行報告，絕不輕易發表。

他在講座上更強調，「任何國家、政黨、群體講的歷史都是為了加強自己的政治合法性，是不容質疑，更不許否定的」。他以唐、清朝作例子，解釋他們是如何運用歷史，論述自身統治合法性的情況，並指習近平政府「一再嚴厲地批判歷史虛無主義，強調不許篡改內地的革命史、近代史、黨史，是因為歷史維護了共產黨的政治合法性」。

葛劍雄認為：「今天講歷史就是講政治，就是保證中國共產黨的政治合法性。」關於反對歷史虛無主義，這不是一個學術問題，而是政治問題。任何懷疑否定動搖中國共產黨執政合法性、不利於解決歷史與現實問題的歷史觀和所謂「歷史真相」都是歷史虛無主義。

此語一出，引發一些自由派的口誅筆伐。而面對爭議，葛劍雄回應網友說：「我只是把一層紙捅破了，不知為甚麼有些人會大驚小怪？」他進一步指出，任何國家、政黨、群體講的歷史都是為了加強自己的政治合法性，是不容質疑，更不許否定的，否則就是歷史虛無主義。

復旦大學國際政治系08屆畢業生傅以薩接受自由亞洲電台訪問時，表示曾在大三那年選修過葛劍雄開設的歷史地理類課程，傅以薩表示：「他這次發表這些言論以後，我們很多以前畢業的校友都非常震驚，覺得葛老師怎麼完全變了一個人？」他更指，葛劍雄在中共執政的一些問題他不會迴避，還有就是對中國經常進行的一些歷史敘事建構，他也會從學術的角度去做一些帶有某種解構的觀點。

他認為葛劍雄之所以在近年來發表為中共歷史敘事背書的言論，是因為習近平時代以後，中共直接把手伸到了學術界。就像葛劍雄自己所說，「學術無禁區、宣傳有紀律」。可能他作為一個有聲望的、手裡有比較多資源的一個學者，會有更多的顧慮，所以必須去迎合這種環境。

葛劍雄昨日（17日）於微博發文回應，表示類似的言論他至少已經說了五、六年 ，自己的觀點從未變過，一直主張「在學術上要堅持自己的觀點，沒有必要也不應該觸犯政治的底線」。

自由亞洲電台／微博

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）