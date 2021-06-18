繼港府上月宣佈關閉駐台經濟貿易文化辦事處後，在台灣的澳門經濟文化辦事處，亦將於周六（19日）起暫時停止運作。據《自由時報》報道，澳門特區政府由2019年起，要求台灣駐澳官員需簽署「一中承諾書」，否則不獲發簽證，後來變本加厲連非公務人員亦需簽署承諾書，引致駐澳門辦事處長懸缺至今。

報道指，為避免破壞台澳關係，陸委會一直未對外公開澳門政府也與港府做法一樣，要求駐澳門人員需簽署「一中承諾書」，令駐澳門辦事處長陳雪懷2019年退休返台後，政府一直無法派新的處長赴澳門履新，原因就卡在需先簽「一中承諾書」，以至只能由組長陳佳鴻代理處長一職。

有兩岸人士透露，澳門與香港情形一樣，最初是對付處長級官員，後來組長、秘書等職員都要簽，最後變本加厲到連觀光局、外貿協會等非公務人員也不放過。文章中提及，最近移民署、警政署規劃派兩位秘書前往澳門，亦被要求簽一中承諾書，由台灣政府拒絕簽署，最後也沒派成。目前駐澳門辦事處仍有五名正式職員，最長簽證效期至明年十一月。

港府於2018年要求台灣駐港職員需簽「一中承諾書」，導致台灣駐港辦事處長盧長水無法赴任，2019年，駐港代理處長高銘村等人也因拒簽「一中承諾書」，受到不延簽對待，只能簽證到期被迫返台，駐港辦目前剩八人，簽證都將於下個月底到期。

《自由時報》

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