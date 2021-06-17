《鋼之鍊金術師》（簡稱：《鋼鍊》）深受香港漫畫迷歡迎，2021年日本朝日電視台舉行由15萬人票選100本日本漫畫，獲選第九名的《鋼之鍊金術師》，在兩岸三地年輕人間皆有高知名度，更被不少粉絲稱為「神作」。作者荒川弘於2011年的作品《RAIDEN-18》近日被內地小粉絲翻舊賬，指作品第三回，將中共已故領導人毛澤東惡搞成「殭屍」，認為有辱華之嫌，即出抵制。香港知名漫畫插畫家林祥焜接受《蘋果》訪問表示，無論藝術或漫畫中，作者創作係一回事，但觀眾看到的卻未必一樣，「當人人都係咁講，明明唔係都變成『事實』」。

《鋼鍊》荒川弘10年前的作品《RAIDEN-18》於本月9日發售全新單行本，不僅收錄了當年封面插圖和連載時的彩頁，還有荒川弘特別繪製的短篇漫畫。這原吸引漫畫迷關注，惟有中國小粉紅卻指《RAIDEN-18》10年前第三回連載中曾惡搞中共已故領導人毛澤東，一眾中國人漫畫迷即時群起，批評《RAIDEN-18》辱華。

網上廣傳的漫畫內容顯示，荒川弘將毛澤東畫成殭屍，額頭上還有一張寫「敕令廁所在哪裏呢」的符咒，曾到過中國的荒川弘抱怨過廁所太少，殭屍頭上的符咒明顯在諷刺中國公廁不足。

微博帳號「少年JUMP吧」昨日（17日）貼出最新日本雜誌《SUNDAY GX》訪問荒川弘的內容，荒川弘表示10年前連載第三回的時候，剛好是在「那個國家」有很多《鋼之鍊金術師》的盜版漫畫、讓她非常苦惱：「因為正版賣不出去，所以我就想來畫個讓『那個國家』出不了盜版的漫畫，所以才畫了這個，讓他們不能出、出不了盜版。」

去年10月，林祥焜掛在深水埗西九龍中心外牆的大型女性漫畫作品，遭民建聯深水埗區議員劉佩玉批評廣告中的少女衣着暴露，要求商場將廣告下架，事後引發一連串風波。對於今次小粉紅追擊荒川弘的作品，林祥焜直言：「辱華其實都只係內地網民的話題，或者（呢啲作品）觸動咗更高層次『架構』……」林祥焜又指：「無論藝術或漫畫中，作者表達係一回事，但觀眾看到的卻未必一樣……由於互聯網的出現，作者未必係想咁樣表達，當人人都係咁講，明明唔係都可能變成『事實』。」

林祥焜又提出言論自由的重要：「每個人都有權講人是非，內地人有權話人哋辱華，內地成日提倡自由，佢哋要講咪講……至於創作空間有無收窄，其實視乎創作人想唔想要個中國市場啫。如果佢唔想，根本無問題。」

《蘋果》記者／NOW電玩／新浪微博

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