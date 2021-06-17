【兩岸疫情】

台灣本周二（15日）起為長者接種英國阿斯利康（AZ）疫苗，惟迄今已有24人接種後死亡，引起社會關注。台中、新北等地出現退打潮，粗略計算長者的接種人數按日下跌10%至30%，高雄更有約4,000人預約後缺席。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，面對民眾死亡感到不捨，但接種疫苗利大於弊，整體而言，「沒有特殊傷害」。

截至昨晚8時，台灣兩日內已有24名長者接種AZ疫苗後猝死，前日有11人，昨日有13人，但當中沒有人當場猝死。接種時間與死亡時間最接近的是新竹縣的97歲老婦，她接種後兩小時在家中猝死，其餘個案普遍在接種後一日或十多小時才死亡。另外，台中則有三名腎病長者在接種後死亡，外界質疑長期病患者是否適合接種AZ疫苗。

新北接種人數急降近兩成

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨就疫苗風波表示，外國資料顯示接種疫苗本身「有一定死亡數」，自己面對民眾死亡感到不捨，但施打疫苗利大於弊，從世界整體而言，「沒有特殊傷害」。他也提到，救濟小組一直存在，會持續審視疫苗接種的狀況，若有陳情案件進來，就會加以分析，檢視是否相關。指揮中心發言人莊人祥也指，即便在沒有接種疫苗的情況下，平均每日都會有200多名75歲以上長者死亡，指揮中心會持續監測不良事件，再次呼籲放心接種。

然而，指揮中心的解釋並未能消除坊間疑慮，全台多地出現退打潮。新北的單日接種人數由起初的60%，急降至昨日的47%。新北市長侯友宜坦言，退打潮是不爭的事實，認為長者看到死亡事件的新聞報道後，多少會受到影響。至於接連有腎病長者接種後死亡的台中，該市新聞局長黃國瑋向媒體表示，前日上午打了7,013劑，昨日上午降至5,307劑，預約接種人數更按日下降了24%。黃也認為：「的確有受到打疫苗後死亡事件影響。」高雄也有約4,000名長者最後選擇缺席，原定34處接種站也減少七處；市衞生局回應，選擇不打很多時候是「一念之間」。

蘇貞昌：變種病毒已入侵

疫情方面，台灣昨新增175宗確診個案，全屬本土病例，另有19名患者死亡。指揮中心表示，新增個案年齡介乎不足5歲至90多歲。就地區分析，確診個案近半來自新北，佔87宗，其次為台北，有34宗。行政院長蘇貞昌昨日在行政院會聽取衞福部報告後表示，現在病毒發生變種，原本的防疫策略是阻絕於境外，但現在變種病毒已經侵入境內，而且形勢比過去嚴峻，造成的傷害嚴重許多，民眾對團隊的抗疫作為也批評居多。他認為，其團隊要非常謙卑與認真檢討，並要勇於改進。

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