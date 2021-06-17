廣東疫情始終未止，內地周二（15日）新增四宗本土病例，全來自廣州荔灣區鶴園小區。至於境外輸入無症狀感染個案共有11宗，來自廣州、深圳、佛山及中山。經排查發現，自上月21日發現首宗個案以來，廣州累計有151人感染。同時，一架從南非飛抵深圳的航班由於檢出30多名確診者，更感染了一名深圳海關人員，日前已被停航一個月。

廣州增4宗本土病例

四宗新增本土病例年齡介乎24至75歲，來自荔灣區鶴園小區，全是早前確診者的密切接觸者，上星期入住隔離酒店，至周二正式確診，現已被轉入廣州市第八人民醫院隔離治療。全省的境外輸入無症狀感染病例合共11宗，分別來自廣州、深圳、佛山及中山。

航班方面，一架由南非飛往深圳的中國國際航空客機上周四（10日）抵埗，檢測發現32名乘客確診，深圳海關一名檢疫人員受感染。中國民航局前日對此航班發出熔斷指令，暫停其運行四周。這架航班去年12月31日入境深圳時，也因五名乘客核酸檢測呈陽性，一月中起被民航局停運兩周。

另外，廣東省預防醫學會官方微信早前發佈消息說，60萬支重組亞單位COVID-19疫苗已抵達廣東。該疫苗由中國科學院微生物研究所和安徽智飛龍科馬生物製藥聯合研發，須接種三劑。醫學會文章指出，該疫苗技術生產過程安全，也易量產。中國疾控中心主任高福此前表示，根據以往其他重組蛋白疫苗使用經驗，三針的效果會更好。

中央社/國家衞健委