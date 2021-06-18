英國《金融時報》報道，Canon 集團於中國的子公司，近日運用人工智能（AI）、演算法監管員工。當中「微笑識別系統」的 AI 偵測監控攝影設備，在去年已宣布且應用於中國的工作領域，只有被偵測到100% 開心的人才能進入會議室或辦公室。

報道指出，Canon集團在中國的子公司「佳能創新科技（北京）」運用這種新技術監管員工，包含監視員工在電腦上開啟哪些程式，以掌握生產力；使用 閉路電視準確計算員工的午休時間；同時以行動監控手機app來調查員工在休息時間曾到訪哪些地方等。

「微笑識別系統」在去年應用於中國的工作領域，中國的監控工具較為普遍，以至微笑識別系統當時並未引發過多的關注。

智慧監控無所不在

「微笑辨識」系統為公司監控較明顯的例子。實際上，內地的監控工具無處不在，對員工隱私與資安帶來全面性的隱憂與侵害，亞馬遜（Amazon）就是一例子。亞馬遜會以演算法對員工的生產效率進行排名，並且以此依據來解雇被演算法評為「最低水準」的員工。

另外，亞馬遜推行「倉儲工作遊戲化」來提升員工的工作效率。據報，當中有 6款只能在工作間才能玩的街機小遊戲。例如《Mission Racer》遊戲中，員工須揀貨到特定位置，並轉變成車輛於賽道移動，揀貨越快表示在遊戲的車速越快，就能贏出遊戲。員工可以利用遊戲表現換取「swag buck」的亞馬遜貨幣，借此換取T恤和水樽等公司產品。

疫情間居家辦公變得普遍，為了因應此風潮，不少公司也都透過軟體套件內建的監控工具，來固守對員工的控制，例如 Microsoft 365中的生產力分數功能，以多達73個指標來全面分析員工的工作效率，更被批「職場監控常態化」。

英國《金融時報》/台灣INSIDE

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