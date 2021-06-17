受美國制裁措施影響，中國進口晶片供應鏈受阻，並打擊科技發展及業務。彭博昨日引述消息指，國務院副總理劉鶴受命領導一項涉及研發和製造第三代晶片的重點計劃，並擬定一系列相關金融和政策扶持措施，以協助中國晶片製造商克服美國的制裁。據指，為完成突圍，當局計劃預留一萬億美元（7.8萬億港元）。

實現科技產業自給自足

報道引述知情人士透露，該項由劉鶴領軍的計劃，將為傳統晶片製造業帶來突破，除了開發中國晶片設計軟件，亦會研製可用於生產先進製程晶片的EUV光刻機。基於第三代晶片屬新興領域，依賴矽以外的材料和設備，未有特定國家或公司佔有主導地位，故被中國視作突破美國制裁的最佳機會。報道指，中國國家主席習近平望藉此扶植內地晶片製造商，實現科技產業自給自足的目標。

據報，當局已計劃預留約一萬億美元，部份將用於中央和地方政府共同投資第三代晶片項目。部份頂級晶片製造商和研究機構已向中國科學技術部提交計劃書，以在此計劃中分一杯羹。另根據相關部門公佈的文件，包括第三代晶片在內的關鍵「戰略電子材料」，將獲注資四億元人民幣（約4.8億港元）。

中國研究公司的分析師指出，中國作為全球最大的芯片消費國，保障芯片供應鏈尤其重要，「雖然任何一個國家都不可能控制整條供應鏈，但以舉國之力會比單一公司更強」。國務院和工信部對報道均沒有回應。

彭博社