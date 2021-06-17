【專家分析】

【本報訊】軍事評論員黃東向本報指出，今次美國對台售武顯示美台軍事合作越來越密切，以前不會對台出售的武器也陸續開放，「差在台灣有冇錢買咁多」。有台灣學者認為今次武器重點是能夠分享美國的數據，戰場上做到情報互通，然且立即改善台灣火力問題。

黃東稱「海馬士」系統已在美軍使用多年，近年獲太平洋的美軍和海軍陸戰隊重用，皆因該武器機動性強，可由運輸機運載，「打完人即刻撤，彈性好大」，而台灣的公路網絡發達，亦有助「海馬士」系統發揮威力，加提升台灣軍隊防禦大陸進攻的能力，「先射導彈消滅咗你一堆船，（解放軍）差不多埋岸才發射火箭炮。」中華戰略前瞻協會研究員林穎佑表示，這些武器最立即改善了台灣的火力投射的問題，足夠防衞近岸近海的反登陸。他稱更為重要的是，這些武器跟美國有連線，美國可將偵蒐得來的數據給予台灣軍隊，變成台灣軍隊可與美國做到戰場情報互通。

簽署時機毋須過份解讀

台灣陸軍退役少將于北辰留意到北京在本月15日有28架軍機擾台才剛過數天，美國及台灣就公佈軍售簽署。

不過智明研究所研究總監許楨分析，簽署時機毋須過份解讀，稱「任何美國軍售程序都是複雜而嚴謹」，只能按部就班，故「任何一方都難以由政治理由控制軍售時間表」。