是太空人？宇航員？還是航天員？長征2號F遙12火箭將搭載神舟12號載人飛船，昨晨在酒泉衞星發射中心發射升空，3名中國稱為「航天員」的太空人聶海勝、劉伯明和湯洪波，已進駐天和太空站開展工作。歐洲太空總署及俄羅斯聯邦航天局昨日 分別在Twitter發佈的賀詞中，均使用taikonauts來稱中國航天員。有指，這是西方已承認中國的航天成就，能與美國（astronauts）、俄羅斯（cosmonauts）分庭抗禮。然而，中國官媒的英文報道，卻甚少使用taikonauts，而是多用西方的astronauts，確實顯得有點尷尬。

taikonauts一詞被指屬於中式英文，因為這個詞由「太空」（tàikōng）的普通話拼音，與沿自於希臘語「ναύτης」（水手）的nauts組合而成，最早於1998年由馬來西亞華人趙裏昱提出，隨後被西方媒體泛用來稱呼中國的「航天員」，就連Oxford 的字典網站也有收錄這一詞。

有指，現時全球僅美國、俄羅斯及中國有能力將人送上太空，因而對太空人各有不同稱呼不足為奇。例如，美國等西方國家一般都是用astronauts，即「在星際航行的人」，香港及東南亞的華語世界多譯作「太空人」，而俄羅斯太空人則被稱為cosmonauts，即「在宇宙航行的人」，就被繙譯為「宇航員」。

諷刺的是，隨着中國航天事業不斷發展，外媒近年來也開始較多使用「taikonauts」來稱呼中國航天員，因而出現taikonauts、astronauts與cosmonauts分庭抗禮的說法。不過，中國官媒，包括新華社、《中國日報》及央視外語頻道的英文報道，都甚少將「航天員」繙譯作taikonauts，而是多使用西方的astronauts。

曾有美國語言學家認為，taikonaut一詞，充滿中國風，在英語世界中不是人人明白，在語意傳遞上顯得「很愚蠢」。另有評論指，astronaut足以代表所有太空人，因而不應該有國家的區別。雖然法國的太空人是Spationaut，而印度的宇航員是Vyomanauts，但都僅限於自己國家使用，沒有進入國際大眾媒體。

《蘋果》資料室

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