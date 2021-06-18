中國國家安全部副部長董經緯今天主持召開反間諜座談會，會議上指，境外間諜情報機關和各種敵對勢力對中國「滲透竊密活動明顯加劇」，嚴重危害國家政治安全，「既要抓間諜，又要抓『內奸』和『幕後金主』」。今年2月網上曾傳出董經緯叛變，經香港逃到美國的消息。

中央政法委微信公眾號「長安劍」報道，董經緯18日上午主持召開座談會，學習由4月26日起實施的反間諜安全防範工作規定。座談會指出，做好反奸防諜工作，「既要抓間諜，又要抓『內奸』和『幕後金主』。」

座談會宣稱，當前境外間諜情報機關和各種敵對勢力對中國滲透竊密活動明顯加劇。「特別是個別人員甘當『內奸』，與境外間諜情報機關和敵對勢力暗中勾結，大肆從事反華活動；個別人員充當『幕後金主』，通過非法途徑向敵對勢力輸送資金，用於支持反華活動。」嚴重危害國家政治安全。

董經緯為中華人民共和國國家安全部的長期高層官員，自2018年4月晉升為副部長以來，負責中國安全部的間諜工作，在百度中亦未能找到關於董的介紹，但就有另一位副部長唐朝的簡歷，而今日的報道官媒亦未有提供相片。

海外中國民運人士近日在Twitter傳出董經緯於今年2月中旬叛逃，帶同女兒董揚從香港飛往美國，而中美在3月舉行的高層官員峯會中，中共中央政治局委員楊潔篪與中國外長王毅要求美國人遣返董，遭美國國務卿布林肯拒絕，惟消息未能得到證實。

Twitter／長安網

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