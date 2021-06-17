今年7月1日是中共建黨百年之日，阿里巴巴中國站昨發佈通知，宣佈即日起至7月15日期間，暫停銷售無人機相關商品，外界相信當局希望清空天空，避免黨慶生亂。

阿里巴巴中國站發佈了《關於暫停銷售無人機相關商品的通知》，該通知表示應監管要求，即日起至7月15日期間，暫停銷售一切穿越機、具備超視距飛行能力的航空模型、輕小型無人機（即每小時最大飛行速度50公里以上、最大起飛重量8kg以下），包括頭戴式顯示器、圖傳模塊、飛控模塊等關鍵零配件的相關商品。不過，內地另一間無人機大廠大疆卻未有公佈暫停銷售。

京男放無人機被拘留

外界分析相信，暫停銷售無人機原因是中共百周年黨慶有關，當局希望清空天空。早前在北京有一名姓李男子在朝陽區東壩鄉空地放無人機，結果被指違反「淨空限制區」條例，遭到行政拘留。北京上周五（11日）發佈通告，由周日（13日）凌晨零時起至下月1日午夜12時，朝陽、大興、東城、西城、海澱、豐台、石景山、房山、通州9個區的行政區域設淨空限制區，禁止升放任何影響飛行安全的物體。現時中共正排練百周年黨慶當日的慶典活動，今次雖無閱兵，但解放軍軍機和直升機都都有參加表演，並在空中排出「71」和「100」字樣。

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