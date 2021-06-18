湖北十堰市周日（13日）發生天然氣爆炸事故，共導致25人死亡，事件驚動北京中南海，國家主席習近平表示要嚴肅追究責任。十堰市官方微信公號「十堰發佈」今早公佈初步調查結果，同時披露包括涉事天燃氣公司總經理等8人，已被當局刑事拘留。

根據十堰市的初步調查，發生事故的天然氣管道屬十堰東風中燃城市燃氣發展有限公司所有，該公司安全管理制度不健全，責任不落實，未嚴格執行燃氣管道巡線檢查制度，相關設備運行存在嚴重缺陷。目前，事故調查正在深入進行中，待調查完成後，將對有關單位和個人嚴肅追究問責。

事發在本月13日上午6時30分許，現場為張灣區豔湖社區菜市場，該處屬1990年代初建造的兩層建築物，一樓歸屬潤聯物業，二樓屬豔湖社區管理。其中一樓有19間店舖，二樓是活動室無人居住，馬路對面有46個販攤檔。現場913户居民和商户，已在事發後被緊急疏散。

有指，事件驚動中南海。習近平更親作指示，要求全力搶救傷者，做好傷亡人員親屬安撫等善後工作，盡快查明原因，嚴肅追究責任。國務院總理李克強亦強調要認真查明事故原因，依法依規嚴肅問責。

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