香港屋苑屢聞物業管理公司偏幫業委會，打壓小業主維權或阻止改選的新聞。廣西柳州近日發生更離譜的物管醜聞，有屋苑物管人員居然用消防喉、滅火筒亂噴驅趕抗議濫收費的小業主，令6人受傷送院，最終4人被當局行政拘留兼罰款。有網民批評，涉事物管人員是主僕顛倒。

這宗物管「鎮壓」小業主事件，發生在廣西柳州柳江區拉堡鎮一個名叫雲星錢隆悅府的屋苑。周一（14日）該屋苑有逾30名小業主，因不滿物管公司雲呈物業服務公司的管理費加價，以及發展商滙晨房產開發公司的辦證及銷售問題，在屋苑內示威抗議，並試圖與物管公司、發展商交涉。

官方通報指出，物管公司與發展商當時「正舉行消防演習」，在與維權小業主交涉期間，雙方出現言語衝突，物管公司有4名員工開動消防喉射向疑正遊行示威的小業主，另有物管員工則手持乾粉式滅火筒噴向在屋苑銷售中心門外聚集的維權小業主，企圖驅散他們。

小業主則紛紛走避或打開雨傘抵擋，場面似曾相識。通報指，事件令6名業主眼部或咽喉受到化學刺激傷害，要送院治理。

據了解，受傷業主到醫院求診後，物管公司有派人到場，卻並非道歉、慰問或支付醫療費，純粹是「過來看看」，惹起小業主更大不滿。

目前，公安機關已行政拘留4名肇事者並作出罰款，相關善後工作正在進行中。

事件在網絡引發廣泛討論，許多網民也紛紛指，現在的物管如同惡霸，只管服務發展商、欺壓小業主，也有網民指動用消防喉、滅火筒攻擊小業主很危險，指摘物管無視業主的人身安全。

澎湃新聞／微博

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