上海復旦大學數學教師姜文華殺害同校黨委書記王永珍一案，引起內地網民熱議。姜被捕後滿身鮮血，向警員表示自己在校內「受到很多陷害，很多惡劣的待遇」一幕，意外令大學教師升遷制度及校方高層打壓教師問題成為關注焦點。

姜文華殺人後，有指他因科研任務未達標，連續五年未能升為教授，被按機制解聘，故萌生殺意。不過劇情其後迅速逆轉。微博上有知情人士透露，姜2009年在美國羅格斯大學完成統計學博士學位，後又在約翰斯·霍普金斯大學等機構從事研究工作，在復旦期間，姜的論文亦曾在國際知名的權威學術期刊發表，且獲大量引用，其學術能力毋庸置疑。就連知名經濟學家也在微博發文，形容姜是天賦不俗的數學家。有內地學術圈人士則指，姜未能升職，真正原因是他曾得罪王永珍好友，故遭刁難，多次被王以「政審不合格」為由否決升遷。

校方為死者募捐被洗版

有分析指，內地部分大學對教員以「非升即走」方式考核，早已為人詬病。內媒報道指，2018年武漢大學考核時，119人中僅四人通過，其餘人等同失業，淘汰率達97%。有圈內網民直言，「學術能力再強，沒有關係，沒有大佬，根本不可能混出頭」。至日前，復旦大學為受害人王永珍募捐時，就遭到網民留言洗版，表示要為凶手「姜老師」募捐。

殺人犯反遭大眾同情甚至叫好，在內地並非首次。2004年雲南大學學生馬加爵殺害4名室友同學事件轟動一時，惟網民隨後發現馬家境貧困，性格自卑，在校內又遭同學歧視，最後因口角殺人。馬加爵自此得到同情，有網民在他被處決數年後，仍發文悼念。2008年，上海「刀客」楊佳殺死6名警員，亦使他被奉為反抗强權象徵。

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