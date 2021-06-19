小熊維尼早已成為中國禁忌，作為中國最堅實的「盟邦」北韓，竟然刻意犯忌？被指帶有半官方性質的北韓「朝鮮經貿文化情報 DPRK」Facebook專頁，今日介紹一款產自平壤食品工廠的香蕉味薯片，包裝上竟有小熊維尼圖案，但食品本身和小熊維尼並無關聯，讓不少網民看了笑稱：「又辱華了」。

從照片可見，該包香蕉味薯片與一般零食無異，包裝上文字全是韓文。圖案除了香蕉外，中央位置有小熊維尼肖像。不過，「朝鮮經貿文化情報 DPRK」似乎有點「此地無銀三百両」的意味，留言寫道：「出產於平壤食品工廠的香蕉口味薯片，食品本身與上面的玩偶並沒有任何關係。在朝鮮的零食裏面，外國觀光客普遍的反應，都覺得薯片、玉米餅（栗粟米）類的口味比較美味天然」。

網民紛紛表示：「『食品本身與上面的玩偶並沒有任何關係』，為甚麼我覺得這句話有點此地無銀三百両的感覺？」「朝鮮也懂辱華？」「已經撕破臉了嗎？」「這個不會被中國小粉紅出征嗎？」還有網民建議：「可以試試出口到中國」。

迪士尼卡通角色「小熊維尼」已被指為國家主席習近平的代名詞，緣於2013年習近平與時任美國總統奧巴馬在加州會面，二人並肩散步的照片被網民拿來做文章，認為挺着肚子的習近平走在瘦高的歐巴馬身旁很像小熊維尼與跳跳虎。自此，小熊維尼便成為內地的禁語或禁忌，長期遭查封。

有指，中國與北韓關係自去年COVID-19疫情大爆發後，已明顯大不如前。上月曾有南韓媒體引述消息指，有北韓高官因注射中國製藥品後不幸身亡，引起北韓領導人金正恩強烈不滿，不但要求北韓高級醫院禁用中國製藥品，甚至連中國製的疫苗也遭殃。隨後，又有傳金正恩認為，自中國飛來的鳥類是傳播病毒的罪魁禍首，因此要求邊境官員一見鴿子就射殺。

台灣《自由時報》／Facebook

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