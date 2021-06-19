組團跑步都成為非法組織！湖北省十堰市鄖西縣民政局，前日（16日）對當地的「鄖西天河跑團」發出勸散書，聲稱該團未向當局登記、備案，要求解散組織。鄖西天河跑團成立一年多，屬於當地跑友自發組織的跑團，主要是方便當地跑友約跑，惟現正唯面臨解散。

根據在微博上廣傳、由鄖西縣民政局發出的「告知書」顯示，當局向鄖西天河跑團的三名負責人表示，這個跑團「未在當地民政局登記」，也「未在文旅局備案」，所以屬於「非法社會組織」，當局決定「勸散」。告知書更警告，在跑團解散後，「不得再以社團名義開展活動，跑團的微信群也要解散並刪除」。

自發跑團遭認定為非法組織

公開資料顯示，鄖西天河跑團成立剛滿一年，屬於跑友自發組織的跑團，主要為方便跑友約跑，該團更曾舉辦「愛國活動」，去年中共建政周年時，該團早上跑步時，成員都邊跑邊唱《我和我的祖國》，事件亦曾被內媒報道。

內地民眾開始愛運動，不計其數的跑團陸續成立，但多數都沒有向當局登記，與鄖西天河跑團一樣屬於非法社會組織，鄖西天河跑團事件一出，在跑圈掀起了軒然大波。

新浪體育報道，上海市民政局早於4月22日，為進一步加大對非法社會組織打擊整治力度，充分發揮社會監督作用，提高公眾防范意識，上海市民政局就已公布2021年第一批涉嫌非法社會組織名單，其中包括中國老兵馬拉松俱樂部。

打擊5類社團 整治社會

內地的「非法社會組織」是指未經登記擅自以社會組織名義開展活動的組織，根據此定義，未在民政部門注冊登記的皆為非法組織。在社會中，這樣的組織非常之多，全國大大小小的跑團不計其數，屬於非法社會組織的也不在少數。

本次打擊整治專項行動，針對的是未在社會組織登記管理機關登記，也未在編制部門、市場監督管理部門及香港、澳門、台灣地區和其他國家、地區登記，擅自以社會團體、民辦非企業單位、基金會名義開展活動的組織，以及被撤銷登記或吊銷登記證書後繼續以社會組織名義活動的組織。

內地行動重點對五類非法社會組織開展打擊整治：包括利用國家戰略名義，在經濟、文化、慈善等領域活動的非法社會組織；冠以「中國」、「中華」、「國家」等字眼，或以國家機關、事業單位的下屬機構等名義，進行騙錢斂財等活動的非法社會組織；與合法登記的社會組織勾連開展活動、魚目混珠的非法社會組織；借中共建黨百年開展評選評獎活動的非法社會組織；開展偽健康類、偽國學類和神秘主義類活動，以及假借宗教旗號活動的非法社會組織。

新浪體育

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