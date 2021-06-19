中國早前公佈人口普查數據，自揭人口嚴重老化，隨後宣佈將實施准生三胎政策以刺激生育率，卻被輿論質疑為時已晚，或做得不夠。美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）引述消息人士披露， 中國官員正着手制訂計劃，將進一步放寬生育限制，並向明確鼓勵生育的政策過渡，其中一個可能是在2025年「十四五規劃」結束那一年完全取消生育限制，並先在出生率最低的省分推行，再續步推廣至全國。

報道指，中國政策制訂者傳出着手進一步放寬生育限制，反映出隨着經濟增長放緩和中國人口結構走向老齡化，中國政府感到越來越大的緊迫性。

據其中一位消息人士稱，北京當局正討論在2025年完全取消生育限制的可能。據指，中國可能會先在出生率最低的省分取消生育限制，然後推廣至全國。

據官媒新華社報道，國家主席習近平上月曾告訴黨內高層，他認為應對人口老齡化是維護國家安全的一個重要舉措，並呼籲領導幹部積極應對這挑戰。

《華爾街日報》相信，放寬措施可能首先在中國經濟低迷的東北地區實施，該地區的衞生部門在今年2月曾暗示，可能率先取消所有剩餘的生育限制措施。

被視為鐵锈地帶的東北三省，包括黑龍江、吉林與遼寧，在1950年代是中國工業化重鎮，但在1990年代受到中國走向市場經濟的嚴重衝擊，這些省一些地區的出生率一直在全國最低之列。新的人口普查數據顯示，過去十年裏，東北三省人口下降了1.2%。

然而，中國政府一直不願意完全放棄生育控制。其中一位知情人士表示，中國領導人擔心，完全放開生育限制可能會鼓勵農村地區的貧困家庭生育更多孩子，從而加劇內地部份地區的經濟問題，令一些原已擺脫極端貧困的地區「返貧」。

北京大學人口研究所教授穆光宗表示，政府需要承認自主生育是一項基本人權。他稱，推行施計劃生育政策的情況下，無論允許生幾個孩子，中國人自主生育權利的事情並沒有解決。

《華爾街日報》中文網

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