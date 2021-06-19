湖南省汝城縣一棟樓高6至7層的民房，今日下午1時左右發生垮塌，內媒指目前傷亡情況不明。

當地政府已經組織武警、消防等多方力量進行救援。汝城消防救援人員已抵達現場展開救援。武警郴州支隊汝城中隊十多人亦已抵達現場救援，武警郴州支隊十多人已抵達現場救援，武警郴州支隊亦正前往現場增援。

雲南北遷象群南返

雲南亞洲象群自4月中旬開始北遷。北移亞洲象群安全防範工作省級指揮部周五（18日）表示，象群已進入玉溪市峨山彝族自治縣轄區，有南返趨勢。當中有象離群13天，當日進入安寧市轄區，在安寧市八街街道附近活動。

因應獨象遷移狀況，現場交通疏導、安全防範和監測佈控困難明顯加大。將由省級指揮部組織專家評估獨象肇事風險，研判路線，提出科學助遷方案。安寧市啟動應急處置預案，與晉寧區現場指揮部同步運行。當局投入警力，出動工程用車及無人機監測，並疏散四千多人。

雲南北移亞洲象群安全防範工作省級指揮部專家沈慶仲表示，象群已呈南返趨勢，具體路徑還需進一步研判。

華晨汽車原董事長被起訴

華晨汽車集團控股有限公司原黨委書記及董事長祁玉民涉嫌受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權，遼寧檢察今（19日）於微信公眾號發佈消息，指由遼寧省監察委員會進行之調查終結，移送檢察機關審查起訴。經遼寧省人民檢察院指定管轄，由朝陽市人民檢察院審查起訴。朝陽市人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪對祁玉民作出逮捕決定。案件正進一步辦理中。

槍殺前女友軍人羈押禁見

台灣嘉義縣水上鄉周三（16日）發生現役軍人將前女友一槍斃命的案件。梁姓男子在宜蘭某陸軍部隊服役，與22歲王女交往，雙方發生感情糾紛。梁男因復合不果，當場向前女友胸口開槍，王女當場喪命。嘉義地檢署解剖發現，前女友心臟遭一槍擊斃，梁姓男子殺人意圖明顯。

嘉義地方法院法官洪嘉蘭表示，梁男涉有殺人、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，均屬最輕本刑5年以上有期徒刑之罪。疫情期間仍特意南下，顯然「犯意堅定」。調查追查槍械來源，被告表示是向他人購買，在該人未到案前仍有串證之可能，故予以羈押禁見。

綜合報道

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