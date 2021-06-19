台北市好心肝診所日前就發生違規接種疫苗事件後，矛頭直指台北市政府管理出問題。市政府周六（19日）召開記者會公佈調查結果，卻將問題源頭，由市政府轉到有「中央級民意代表介入」疫苗配送，市長柯文哲更點名是民進黨立委高嘉瑜介入，要求配發85瓶給小禾馨診所，間接令好心肝診所取得疫苗。高嘉瑜下午回應否認曾經施壓，聲言僅是幫忙診所轉達訴求。禾馨醫療營運長林思宏亦解釋，除了高嘉瑜，他亦曾向衞生局等單位求助。

台北市政府周六（19日）下午針對好心肝診所私打疫苗等案召開記者會，聲稱經過調查，市內只有三間診所獲配送疫苗，而小禾馨診所早在5月31日就取得疫苗，較小心肝早一星期。當局更聲稱小禾馨診所取得疫苗前一日，有「中央級民意代表」致電衞生局長黃世傑。

柯文哲則聲稱，調查報告中的「中央級民意代表」是立委高嘉瑜，是她直接向黃世傑提出要求。

對於柯文哲的指控，高嘉瑜下午迅速回應，她表示之前完全不認識小禾馨診所的任何人，包括禾馨醫療執行長、醫生蘇怡寧都不認識，亦未曾到過該診所，甚至從未見過對方。

她得悉小禾馨缺乏疫苗後，就致電與蘇怡寧了解，得知該診所有為孕婦接生，而且接生率高，對方是站在保護孕婦、嬰兒的立場要求疫苗，於是她將診所的訴求轉達給黃世傑，對話亦有紀錄。

她稱黃世傑得悉後，結果不到10分鐘，就立刻回覆沒問題。高嘉瑜說，禾馨表示屬於一到三類人員，符合當局的接種規定，她認為事件相當單純，衞生局亦願意協助。她更表示其實很多診所都有訴求，這次特別針對她，令她感到很訝異。

林思宏接受中央社電話訪問時回應，當時5月底已經有分配疫苗在醫院接種，但診所人員基本上分不到、接種效率很差，禾馨接生率佔台北市所有醫療院所30%至40% ，因此當下有打電話到高嘉瑜的選民服務處留言，希望她幫基層院所爭取疫苗，讓母嬰更安全。

他表示高嘉瑜事後親自回電，說她來幫忙看看能不能跟衞生局爭取，診所方面在5月31日就接到衞生局人員聯繫，於是馬上通知診所醫護人員接種疫苗。

林認為，身為一個老闆，為了保護員工、保護孕產婦而四處請求協助，而且不只打電話給高嘉瑜，也打給衞生局、健康中心，希望讓診所有疫苗可打，不要因此影響醫療服務。他也表示自己並不認識高嘉瑜，只是因為診所位在高嘉瑜的選區，才請她幫忙。

至於撥配疫苗給好心肝診所一事，懲處名單有4人，包括衞生局長黃世傑，台北市府亦對好心肝與好甘心兩診所各罰款200萬元新台幣（約55.9萬港元），裁處書將於下周寄出。

《蘋果新聞網》/ 中央社

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