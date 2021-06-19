台灣政府疫情爆發後一直未能採購足夠疫苗，又疑刁難民間代為搶購，引發嚴重民怨。繼鴻海郭台銘後，台積電也表示可捐出500萬劑BioNTech疫苗。有報道指，台積電董事長劉德音親自接洽德國BioNTech原廠，操辦疫苗採購。市場有傳台積電或到德國設廠，被解讀為以晶片換疫苗。

台灣總統蔡英文昨（18日）與鴻海集團創辦人郭台銘及台積電董事長劉德音會面，授權鴻海永齡基金會及台積電各購買500萬劑原廠BioNTech疫苗，前提是「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」。

台灣聯合報引述消息人士指，台積電因有疫苗的迫切需要，同時也希望能保留額度給員工跟供應商施打，劉德音遂直接接洽德國BioNTech原廠，由內部專責採購單位，經由政府協助直接採購，避開代理商及可能引發的兩岸政治角力。

另外，由於市場曾傳出歐盟積極向台積電招手前往設廠，地點可能在德國東部，如今又傳出台積電直接向BioNTech原廠洽談購買疫苗事宜，令外界認為台積電是因與BioNTech多了這層地緣關係可以接洽，予人晶片換疫苗的想像。

台灣聯合網／新頭殼

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