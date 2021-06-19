食海鮮與否，變成網絡大罵戰，甚至牽扯出外國勢力疑利用科普包裝，企圖限制中國發展海權。有科普自媒體又被揭前編輯任職美軍機構，及在境外常發表反華言論，質疑製作短片目的不單純。涉事的自媒體「回形針」今日凌晨發聲明，承認對涉事前員工發表「踐踏民族感情、突破道德底線的言論」一事，有嚴重失職，即時停止更新，並會找專家為內容把關及重新培訓團隊。

「不讓中國人吃海鮮」這話題，月初開始變得熱鬧，被指是美籍華人的谷岳在微博批評中國人「貪得無厭耗盡全球魚類資源」，認為應倡導有責任消費。

內地網絡之後掀起爭論，部份人認為要避免過度捕撈海產，但更多人反駁美國等國家同樣消耗大量海洋資源，到中國變得較富裕時卻要予以限制，甚至有人認為類似的「不讓中國人吃海鮮」話題，是以科普環保作包裝的宣傳，企圖令中國自行放棄海權發展。

至昨日（18日），因B站UP主「賽雷話金」發佈一條短片，揭發部份呼籲中國減少吃海鮮的自媒體，疑有外國勢力介入，令事件迅速發酵。

據報道，「賽雷話金」因收到外國公益組織「中外對話」（China Dialogue）邀請合作製作中國海洋保護的科普短片，但經查發現該NGO組織、創辦人及顧問，多年來都涉及抹黑中國，當中包括香港前總督彭定康。

他懷疑，該組織找國內媒體大力宣揚「環保」，發放未來無魚可吃的恐慌訊息，目的是讓蛋白質攝入量遠低於發達國家的中國人不要吃海鮮。

「賽雷話金」還直接點名博主@EyeOpener疑似收錢製作科普短片，又指另一科普大V@回形針PaperClip的編輯聶統宇及季文儀，分別存在現職於美國陸軍研究實驗室、在境外社交媒體發佈大量反華言論等問題。

今日凌晨，@EyeOpener承認所發佈的相關科普短片，確與「中外對話」合作，但強調事前不知該組織背後動機，已刪除相關短片及停止合作。

「回形針」則指，涉事兩員工季文儀和聶統宇，分別已在2021年5月及2019年7月離職。對於二人在任職前或在職期間發表踐踏民族感情、突破道德底線的言論，「對他們的言論失察是我們的嚴重失職。」聲明又指，會即時停止更新內容，邀請主流媒體資深專家擔任內容主編把關，及對全團隊加強思想教育及培訓，又表態指，創作短片時要建立在維護國家利益與民族尊嚴的基礎上。

民聲天下 ／鳳凰網科技／觀察者網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）