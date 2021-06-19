浙江省寧波工程學院上周一（14日）發生一宗命案，一名美國籍黑人教師因求愛被拒，將該校23歲的三年級女學生殺害。事發後，有傳學校封鎖消息，不讓受害者家屬收拾遺物，撇清關係，只願意退學費。這些言論曝光後，內地網上討論不斷發酵，引爆輿論，可是《環球時報》總編輯胡錫進卻對網民稱，勿將重點放在疑犯的「國籍和膚色上」，擔心會引起國際輿論不滿。

寧波市鄞州區公安局上周五（18日）發佈，命案發生在一處樹林，疑兇已被警方刑事拘留。警方指疑兇是一名黑人教師，被殺害的女性是一名大學生，昨日則指已經找到涉案物品及犯案工具。

有死者家屬在社交媒體講述事發經過，家屬稱女死者性格文靜，學習成績優秀，每年都拿到獎學金。家屬稱，女生在上周一（14日）接到這名老師電話後就騎車外出，結果翌日早上，家屬接到電話通知，稱「孩子死了」。

警方指，這名教師承認是因為追求被拒，所以將她殺害。受害者的父親稱疑兇殺害女生的手段非常殘忍。有消息稱，他以學做中國菜為由將死者騙出來，在離學校一公里的樹林中，向她的臉上斬了十多刀，更把頸部的大動脈砍斷，女生全身中逾30刀。

網傳這名教師已婚，但卻背妻出軌。有網友更稱，他早前就因為騷擾女生被投訴，但是學校卻並沒有把他開除。死者家屬表示，在命案發生後，學校封鎖消息，不讓他們收拾遺物，只願意退學費。而且學校方面稱女生是「在校外出的事」，跟學校沒有關係。

後來家屬在校門外派傳單，希望校方能給予一個合理說法，但校方則警告會報警，控告家屬聚眾鬧事，結果事件曝光，引起網民關注，紛紛表達憤怒，大罵學校負責人的膝蓋有多軟：「都2021年了？還有跪舔洋人的？讓國人寒心！」有人就在微博發大量相關的圖表，只寫「這件事我想說的東西，估計也發不出來」，諷刺學校封鎖消息。不少人要求嚴懲兇手，絕不能因為他是外籍人士就網開一面。

針對事件，《環球時報》總編輯胡錫進上周五（18日）發微博表示，這宗外國人殺人案是「極其惡劣的刑事案件」，相信兇手絕對逃不過法律的嚴厲懲罰。他又指外國人在華犯罪的情況過往不時發生，「外籍身份完全無法成為這些罪犯逃避懲罰的保護傘」，對網民稱「這一點大家不用懷疑」。

他表示「甚麼樣的外籍人士都有可能在中國犯罪」，輿論第一時間對案情的關注，「應避免聚焦到犯罪嫌疑人的國籍和膚色上」，那樣的話「有可能在國際輿論場上引起反彈」，更稱「因此任何成熟的社會都不會鼓勵那樣的關注方向」。

網易新聞／寧波鄞州公安局／微博

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