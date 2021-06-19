中央紀委國家監委網站昨日（18日）消息，指鞍鋼集團前總工程師張大德涉嫌嚴重違紀違法，遭紀律審查和監察調查，已被開除黨籍。通報指，張大德涉及妄議及醜化中央、搞兩面派、藏匿贓款贓物和長期有不正當兩性關係等。

通報指，經查，張大德違反政治紀律，傳播妄議黨中央大政方針、醜化黨和國家形象的文章，對黨不忠誠不老實，搞兩面派，做兩面人，對抗組織審查，與他人串供並轉移、藏匿贓款贓物。

通報又指張大德長期違規收受貴重禮品禮金，接受私營企業招待打高爾夫球、宴請、旅遊、長期無償借用他們住房和車輛；違反組織紀律，在組織進行談話、函詢時，不如實說明，違規插手、干預幹部選拔調整工作；違反工作紀律，違規插手、干預企業招投標活動。

張大德又被指違反生活紀律，生活奢靡，長期與他人保持不正當兩性關係，對配偶子女失管失教；違反國家法律法規規定，沉迷賭博，並藉機斂財；利用職權和職務影響為私營企業主謀利，收受財物數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。

通報稱，「張大德身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，與不法商人抱團牟利，大搞權錢交易，紀法底線全面失守，影響極其惡劣，應予嚴肅處理。

鞍鋼黨委給予張大德開除黨籍處分，鞍鋼與其解除勞動合同，其涉嫌犯罪問題已移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

資料顯示，張大德生於1961年10月，雲南華寧人。1999年6月任攀枝花新鋼釩公司煉鋼廠廠長；2006年6月任攀鋼（集團）公司副總經理；2008年1月任攀鋼（集團）公司黨委常委、新鋼釩股份有限公司董事、總經理；2013年7月任攀鋼集團有限公司董事、黨委副書記、總經理，攀鋼釩鈦股份有限公司董事長；2015年3月任攀鋼集團有限公司董事長、黨委書記；2017年3月任鞍鋼集團總工程師；2020年8月從事專項工作。

新浪新聞

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