台灣嚴峻的疫情令民眾對疫苗需求劇增，不過台灣「疫苗荒」的情況卻令當局備受抨擊。台灣行政院昨宣佈，正式授權「護國神山」台積電及由鴻海創辦人郭台銘創辦的永齡基金會，代表台方洽購共1,000萬劑BioNTech德國原廠疫苗捐出。台灣監察院亦表示，已立案調查中央流行疫情指揮中心，檢視其疫苗採購及決策工作是否有不足。

台灣總統蔡英文昨日下午與郭台銘、台積電董事長劉德音會面。總統府發言人張惇涵事後透過網上記者會轉述三方會面時指，蔡英文當面感謝兩人義舉，並強調政府會盡力提供協助，在最短時間內將授權程序完成，讓台積電與永齡基金會各爭取洽購到500萬劑原廠疫苗。

對於BioNTech原廠疫苗的交貨日期，三方會上均有共識認為要「越快越好」，而且必須「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」。除台積電及永齡外，台方也會在德國政府協助下，協助德國BioNTech藥廠及其代理商共同商議由政府採購BioNTech今年及未來疫苗。當中，郭台銘會上表示「全島一命」，劉德音亦強調「團結合力」。不過，網上記者會的直播訊號曾一度中斷，張惇涵亦有為此致歉。

郭︰保證署名非「中國台灣」

永齡基金會執行長劉宥彤傍晚表示：「三方以全島一命、團結同心、越快越好的想法一起努力，讓德製BioNTech疫苗可以成為台灣民眾施打疫苗的選擇之一」，又引述郭台銘指：「任重道遠、盡力而為！」

郭台銘在正式獲得台方授權洽購疫苗前曾承諾：「保證絕對不會有甚麼中國台灣，合約的署名可以公諸於世。」

台灣前總統馬英九辦公室表示，樂見政府授權民間企業購買疫苗，但仍應雙管齊下達到台灣群體免疫目標，籲蔡英文不應禁止台灣民眾到外國或大陸施打疫苗，更建議開放疫苗小三通，金門、連江縣政府協助衞福部與陸委會辦理。不過陳時中回應指，官方目前未有這樣的政策。

國台辦籲勿搞政治操弄

大陸國台辦則表示，希望台灣各方與BioNTech的大中華代理商上海復星洽購疫苗，強調上海復星在中國大陸和港澳台地區擁有BioNTech疫苗的「獨家商業權益」，籲民進黨當局不要在疫苗問題上進行政治操弄。

繼首批約15萬劑莫德納疫苗於上月28日抵台後，昨日下午再有約24萬劑莫德納疫苗運抵桃園國際機場，這批疫苗的有效期為今年12月15日，據悉明日會再收到41萬劑，接種安排待定，台灣總共採購了505萬劑莫德納疫苗。

然而，官方採購疫苗的進度一直備受批評，疫情指揮中心指揮官陳時中日前更首度承認近來疫苗進貨速度「事實上是慢」。

台灣監察院昨日發新聞稿指，將針對疫苗採購展開調查，以釐清中央流行疫情指揮中心的整備及採購是否適當。

台灣蘋果新聞網/中央社