被譽為「詩譯英法唯一人」的中國繙譯界泰斗許淵沖，前日上午在北京逝世，終年100歲。許從事文學繙譯長達80餘年，譯作涵蓋中、英、法文，包括把中國先秦和唐宋文學作品繙譯成英法文，又把多部法語經典小說繙譯成中文引入中國。他在繙譯界提出「音美、形美、意美」的「三美論」，並形成韻體譯詩的方法與理論。

《中國新聞周刊》報道，許淵沖前日早晨在睡夢中離世，之前他一直在寫其題為《百年夢》的自傳，但只寫到高中時候。北京大學新聞與傳播學院訃告稱，該院教授許淵沖的遺體告別儀式定於下周二（22日）在八寶山殯儀館大禮堂舉行，讚揚他生前「嘔心瀝血育人，勤奮嚴謹治學，穆如春風，淡泊名利」。許的母校南昌市第二中學昨舉行追思活動，師生在學校院士廣場許淵沖雕塑前默哀、誦讀、鞠躬，數十位學子齊聲朗誦《登鸛雀樓》等許淵沖譯作追思。

英法文《詩經》《論語》傳世

1921年出生於江西南昌的許淵沖，17歲以優異成績從南昌二中畢業，考入西南聯大外文系，師從錢鍾書、聞一多、馮友蘭、柳無忌、吳宓等學術大家，1944年考入清華大學研究院外國文學研究所，後赴法國巴黎大學留學，畢生致力於中英、中法文學翻譯。錢鍾書曾稱讚許淵沖：「帶着音韻和節奏的鐐銬跳舞，靈活自如，令人驚奇。」

許淵沖在國內外出版中、英、法文著譯一百多部，他將中國的《論語》、《詩經》、《楚辭》、《西廂記》等繙譯成英法文，還將法國名著《包法利夫人》和《紅與黑》等譯成中文。他的中譯英作品《楚辭》，被美國學者譽為「英美文學領域的一座高峯」。

中新社/《中國新聞周刊》