美國總統拜登過去一個多星期，到歐洲先後參加G7領袖峯會、北約峯會及歐盟與美國峯會，聯合歐洲盟友對抗中國，但德國媒體有觀點認為，歐洲未必唯美國馬首是瞻「抗中」。法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）亦指，不應如美國只視中國為對手，需多元化手段應對中國，但該強硬時必須強硬。

德國《時代週報》（Die Zeit）一篇評論指出，北約領袖峯會後的聯合公報猶如這次拜登歐洲之行的成績表，「中國」一詞出現多達10次，在北約峯會前所未見。

評論指出，北約也許需要新對手，但找上中國恐不適合。與中國的衝突，究竟屬既有國際體系下的爭端，還是民主與威權模式間的體制衝突，歐洲採前者而美國採後者。如今北約被美國拉入戰局，西方國家在外交政策上須對此公開釐清，而非一如既往般妥協了事。

評論認為，過去一個多星期以來各個峯會全都聚焦中國的情況，恐造成誤導，拜登把西方與中國間的諸多衝突，一律定調為民主VS威權的意識形態對決，恐非正確。最重要的是北約自身就不是一個完美的民主聯盟，光是保護東歐免於俄羅斯恫嚇就夠讓北約焦頭爛額，而波蘭與波羅的海國家也不願北約分心去對付中國，擔心遭俄羅斯乘虛而入。

評論直言，把今日民主自由面臨的各種威脅全歸咎中國崛起，本身就是種自欺欺人的理由。西方面臨最大威脅不在與中國模式的競爭，民主的危機不在外部，恰好正是內部，因為要扭轉政治與社會兩極化、制度的自我衰微，只能從內部着手。

德國《商務日報》（Handelsblatt）的評論則指出，拜登建立「民主聯盟」抗中的做法，不符歐洲的利益，形容七大工業國集團（G7）已是個「茫然不知所措者俱樂部」。拜登執行外交政策展現硬實力且毫不妥協的特質，對歐洲盟友而言本身就有風險。

至於歐盟的難處，在於一方面要靠美國施壓中國改善貿易不公，卻又不希望與中國撕破臉，尤其德國，因為與中國決裂，歐洲的損失會比美國更大，歐盟比美國更加倚賴中國市場，歐美間固然有許多共同利益，但無法事事一致。

評論認為，美國在國內危機仍深，對外要處理如何與中國共處的問題，恐使華府未必可預測，也讓歐洲有更多理由走自己的路，這不是要把民主、自由與法治等西方價值相對弱化，而是要克服舊有的「以西方為中心」的世界觀。

另外，法國外長勒德里昂周五（18日）接受法國即時新聞台BFMTV訪問，指中國並非G7的敵人，而是對手、合作者和競爭者兼具，所以須採多樣化姿態應對，有別於美國只視中國為對手。

他補充，由於中國發展一種與西方敵對的政治模式，即拒絕民主、拒絕法律規則的模式。勒德里昂舉例說，看看北京當局針對維吾爾族人所做的事就會明白。從這一點看，法國反對中國，對中國的做法是敵視的。只要有必要，就必須對中國採取強硬姿態。

中央社／法廣網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）