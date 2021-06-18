路透社昨日透露，太平洋海底通訊電纜項目擱淺，原因是世界銀行拒絕向投標商中國華海通信批出合約。報道指，部份電纜途經的國家對華海通信的投標有安全疑慮，由於華海通信有很大的中標優勢，令世銀設法終止招標。

部份國家對安全有疑慮

該電纜項目旨在改善瑙魯、吉里巴斯和密克羅尼西亞聯邦等島國的通訊。項目造價7,260萬美元（約5.7億港元），世銀收到來自中國華海通信、芬蘭通訊科技公司諾基亞旗下公司及日本電氣的標書。

兩名直接了解投標情況的消息人士向路透社表示，由於華海通信的投標在相關內部引發安全擔憂，該項目陷入了僵局。然而，華海通信的出價較前兩名對手低逾兩成，有很大的中標優勢，令世銀要設法終止招標。

「鑑於沒有切實可行的辦法將華為排除在競標之外，所有三份投標都被視為不合規。」其中一名消息人士向路透社表示。世銀其後指無企業合乎要求，招標無果，機構正與相關政府合作規劃下一步。

中國外交部回應指，各方應提供無歧視的營商環境，讓中國等所有國家的企業參與，強調中國公司在網絡安全有非常好的紀錄。惟美國政府去年曾向密克羅尼西亞聯邦發外交備忘，提醒中國企業有安全威脅。

路透社