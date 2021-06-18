拜登日前明言習近平「不是老朋友，純粹是工作關係」，有意用總統行政手段及在國會層面打擊中國企業。美媒彭博社昨發評論，拜登現時最大的對手及目標由俄羅斯轉成中國。有美國前官員稱，美國政策和美國外交中表明優先考慮與中國的競爭，意義重大。

不再單打獨鬥

對於未來中國企業在美國的處境，美國法律專家塞耶認為中國企業不可能認同拜登政府的做法，未來肯定會向拜登政府直接溝通，試圖減低禁令的影響範圍，美國商會亦未必完全同意美國政府，原因是美國政府猶如大開一道大門，任由FCC進一步確定網絡安全威脅的定義。

在日前的美俄峯會，拜登在會中七次提到中國，甚至向普京說俄羅斯「正在受到中國壓榨」，會後又明言習近平不是朋友。彭博社昨總結拜登訪歐行程，他與所拜會的G7成員、北約國家、歐盟，甚至俄羅斯普京，都不約而同大談中國威脅，顯示美國現時最大的對手及目標，已由俄羅斯轉成中國。而美國所用的手法，亦不再是單打獨鬥，而是希望與盟友共同進退，中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）認為藉此向中國施壓，改變其政策。在特朗普時期擔任東亞和太平洋事務副助理國務卿的David Feith稱，他不肯定盟友是否會跟隨，但「拜登向他的政府和別國政府發出了強烈的信號，那就是他希望在美國政策和美國外交中優先考慮與中國的競爭，這的確意義重大，」不過，誠如美國財長耶倫早前擔憂，美國許多盟友未必願意大幅減少在中國的商業活動。

彭博社/美國之音