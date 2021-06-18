在反壟斷的浪潮下，外賣及零售平台美團早已被內地官方點名，創辦人兼行政總裁王興今年5月中曾在深夜轉貼唐詩《焚書坑》，引起熱議。彭博社昨日引述消息指，內地政府曾因此約談美團和王興，但目前無意對他採取進一步行動，只警告他要保持低調。

王興今年5月中在其創立的「飯否」平台上，引用唐朝詩人章碣所作的《焚書坑》：竹帛煙銷帝業虛，關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂，劉項原來不讀書。

刪文後轉低調

這首描寫秦始皇焚書的詩被廣泛認為反北京，也有暗指美團當下深陷困境之嫌，引起熱議，美團短短兩天市值蒸發260億美元（約2,020億港元）。王興隨後刪除貼文，稱發詩是為提醒自己，最大的敵人可能不是競爭對手，而是沒有關注到的公司和模式。他此後甚少發文，完全沒有以往的高調。

彭博社引述知情人士指，內地監管部門傾向放他一馬，因為不想讓外界覺得每一次輕微的違法行為，都可能導致可怕的後果，只約談警告他要保持低調。美團沒有回應彭博的詢問。

美團與其對手「餓了麼」幾乎壟斷內地的外賣市場。近年，美團更加碼佈局新業務，押注社區團購、出行、無人配送等領域，內地市場監管總局因此對美團涉及「二選一」、「壟斷定價」、「大數據殺熟」、「壓榨商家、騎手」等立案調查。

彭博社