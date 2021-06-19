警方國安處日前派出500名警員搜查《蘋果日報》大樓，並以涉嫌違反《國安法》控告壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光及三間公司串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。案件今早在西九法院提堂，總裁判官蘇惠德反對兩人保釋，兩人須還押至8月13日再訊。中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人批評香港新聞自由每況愈下。《國安法》無限擴大行政裁量權，導致社會自動進入保守狀態。

吳叡人：中聯辦和港府「裝模作樣」 耗損媒體

吳叡人在接受台灣《蘋果新聞網》電話訪問時稱，以台灣戒嚴時期與現今香港類比。吳表示，過去台灣戒嚴時期設有黨禁、報禁，至解嚴後全面開放。港英時期香港新聞雖有限制，但整體而言仍比當時台灣好，但在97回歸後每況愈下，直至《國安法》頒佈後，更是大幅限縮新聞自由。長遠而言，香港已走入和戒嚴時期台灣趨同的過程。

吳叡人分析，2020年《國安法》通過後，雖然表面上是以香港普通法執行，但背後則有《國安法》加持，並以此擴大行政裁量權，導致普通法均可以從嚴解釋，甚至改變普通法執行方式，法官判案愈趨嚴格，導致社會自動進入保守狀態。

吳表示，過去台灣戒嚴時期若要對付異見人士、媒體，多是直接抄家封館。但中聯辦和港府則是「裝模作樣」，以各種名義如商業糾紛等「套案子」，再凍結公司帳戶、干預人事，「把你耗到自己關門了，沒辦法再撐下去。」如同操控法律戰、行政戰騷擾媒體。

昨日晚間10時許，被扣留40小時的陳沛敏、周達權、張志偉相繼獲得保釋。但吳指中聯辦是以保釋來佯裝法治形象，但未來3人恐面對無窮無盡的法律干預，加上陳沛敏的丈夫正是《立場新聞》的總編鍾沛權，也有劍指意味。

吳亦提到，對於中聯辦大抓媒體高層並不意外、也在意料之中。他認為，未來的香港環境只會更差，短時間內大環境沒有亦改變的機會，建議港人應將戰線拉往海外，建立一個以港人為對象的專業媒體，以保留港人追求真相、言論自由的管道。

台灣《蘋果新聞網》

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