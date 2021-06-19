內地多個知名品牌指控，他們在電商平台亞馬遜（Amazon）的帳號，近日紛紛出現異常，疑似遭亞馬遜大舉封殺。內媒報道，亞馬遜特別選擇在Amazon Prime Day促銷日前，封殺這些曾經濫用產品評論功能作不實宣傳的品牌，反映亞馬遜打擊違反平台規則的行為越來越堅決。

內地界面新聞報道，深圳智能品牌Apeman的亞馬遜帳號18日出現異常，在亞馬遜網站搜索Apeman，發現已無法顯示該品牌的產品，並且從Apeman官網跳轉到亞馬遜網站的購買鏈接，亦已失效。

疑似遭封號的不只Apeman一間。深圳澤寶創新技術旗下RAVPower、Taotronics、VAVA三個品牌涉及贈送禮品卡的部分店鋪，周三亦被亞馬遜平台下令暫停銷售。

5月起，帕拓遜、傲基、通拓等知名跨境電商的亞馬遜帳號，亦出現異常。亞馬遜上月20日曾於官網發佈「致亞馬遜全體賣家書」，疑似回應封號事件。當時，亞馬遜強調平台政策已明確要求賣家，不可濫用評論，為此暫停部份賣家的銷售權限。亞馬遜強調，無論賣家業務規模大小、所在何地，平台規則和政策對所有賣家一視同仁。

亞馬遜本月16日又發表「打造值得信任的顧客評論體驗」的公開信。再次強調，平台投入了大量資源阻止虛假或帶有暗示的評論出現在平台中。

至於被封原因，目前亞馬遜和經營Apeman品牌的上海猿人科技方面均未作出解釋。

界面新聞

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