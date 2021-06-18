近日在陝西西安的舞台劇《駝鈴傳奇》備受關注，因為網上有片段顯示，演出期間劇團安排「狼群」在舞台上奔跑，與演員追逐，場面逼真，劇團一開始指是被馴化的西伯利亞品種的狼，但及後又有工作人員改口指，「狼群」其實是昆明犬，不會攻擊人。惟由於狼群表演時幾乎與觀眾擦身而過，似乎沒有足夠的設施去分隔，安全性令人擔憂。

網上的片段顯示，十數隻「狼」從四面八方飛奔衝向舞台，部份是由觀眾與觀眾之間的通道走過，與演員追逐甚至撲倒演員，有兩隻「狼」更咬着演員不放，演員要作勢擊打，與「狼」搏鬥，配樂中還有狼嚎。如此逼真的演出令不少觀眾都很興奮，紛紛拿起手機站起來拍攝，即使現場的工作人員不斷提示觀眾要坐低，觀眾也無動於衷。

該表演其實出自西安著名舞台劇《駝鈴傳奇》，故事講述古代絲路之旅，主打「會跑的實景演出秀」。其中一段駝隊被「狼群」突襲的故事，表達絲綢之路上的艱難險阻，劇團安排了「狼隻」和駱駝參與表演。

不少網友都懷疑演出是否用到真狼，劇團回覆時指參與演出的十幾隻狼都是真狼，屬於西伯利亞平原狼的馴化品種，有專業的訓犬隊。

不過劇團所在的華夏文旅西安度假區一名王姓工作人員則反駁這說法，指舞台劇是由狗來扮演狼群演出，是由自己飼養、訓練的昆明犬。牠外形上像狼，但對普通人是沒有攻擊性。

而這些昆明犬奔跑路線緊貼觀眾座席，雖然說有防護欄，但並非每一個地方都被覆蓋，而且防護網的高度也沒有比觀眾席高出多少，昆明犬可以輕鬆跳過，令人質疑表演的安全性，工作人員對此表示，相信安全措施足夠，又指從演出至今，沒有發生過觀眾或者演出人員因昆明犬致受傷的事故。

《駝鈴傳奇》由2018年上演至今已3年多，幾乎每天都有場次，票價由298至468元人民幣（約359至564港元）不等。

綜合報道

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