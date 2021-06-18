中國政府早前大力推進晶片自主研發，被外界批評為要在高科技產業上再度發動一場「大躍進」，由過去「全民大煉鋼」變成「全民大煉晶」；在全國掀起一片浮誇之風，政治宣傳從當年的「超英趕美」，變作今天要在高水平科技上「自立自強」，還要培養出大師級人才。諷刺的是上海復旦大學早前有教師，疑因遭欺壓不獲續約，一怒之下殺死主事的黨官。有學者對《蘋果》分析指，內地大學在中共多重管控下，並無學術自主及自由，根本不可能在科研上有原創或突破，更遑論會出甚麼大師；再加上腐敗文化所導致的「高投入，低產出」通病，即使再花錢推動高科技「大躍進」，最終都只會是失敗收場。

中共以「舉國體制」，企圖在幾年內全力推動5G、晶片與人工智能的自主研發，這種「雄心萬丈」被外媒形容為走回了1950年代末的「大躍進」老路，企圖以「土法煉鋼」的方式對抗西方的圍堵，並且已經到了「欲罷不能，越陷越深」的地步。彭博社早前就報道，中共擬在「十四五規劃」（2021至2025年）投入近9.5萬億元人民幣（約11.4萬億港元）推動高科技發展，特別是「加強原創性引領性科技攻關」。

今年4月22日，國家主席習近平視察北京清華大學後的第三天，該校便宣佈成立集成電路學院，以解決中國晶片受制於美國的「卡脖子」問題。5月28日習近平更公開宣稱，要堅持把「科技自立自強」作為國家發展的戰略支撐，並表示要有自信，「中國的教育是能夠培養出大師來的」。到前日，更有消息指習近平委派得力親信、副總理劉鶴，直接領導晶片自主研發項目。

正當內地媒體開始熱烈為「科教興國」、「科技自立自強」進行宣傳之際，上海復旦大學卻在6月7日發生教師割斷黨官命案。疑犯是在美國取得博士學位的數學教師姜文華，疑受欺壓，不獲升職且被解約，他一怒之下，持刀殺害所屬數學科學學院黨委書記王永珍。事件引發網民熱議，輿論近乎一面倒地同情疑犯，還抨擊現行高校管理制度，根本無法人盡其才。

北京獨立學者吳強對《蘋果》表示，中共力推科技「大躍進」與復旦大學命案並無任何邏輯關係。不過，復旦大學命案背後所涉及的問題，基本上普遍存在於內地的精英大學中，那就是黨委書記們與學校的官僚們，對教師與科研人員的壓制與管控，不論在升遷與申請科研基金方面，均完全受制於黨官們。

吳強不諱言，內地的大學從1949年開始就不是真的具意義的大學，「真正的大學是教授自治、自我管理、教學相長的大學，可以公開討論學術的大學，但中國卻是在黨的全面控制下的組織。」在沒有學術自由的環境下，根本不可能出甚麼的大師；再加上大學校園文革式的告發風氣，學生被鼓勵對教授進行監控，「對教師的基本（言論）自由與個性都不尊重」，所謂「科教興國」最後都只會「是個失敗，是個笑話」。

他又指，內地大學發展至今已高度的產業化，甚至辦成「學店」的模式。年輕教師受黨官、受學術體制的雙重壓迫，成為「象牙塔」最低層、被壓榨的一群，如同學術圈子中的「民工」。內地大學建引進香港及西方國家的「非升即走」的聘用制度，原本是激勵年輕學者或教師進行更多的學術研究，但在實際操作時，卻變相增加黨官與官僚的權力，對提升學術水平並無幫助。

吳強坦言，內地不少高校或學術機構都只是按照政府任務指標辦事，所謂科研經費很多時都只是校內利益集團「肥缺」，沒有人項願意做長期的原創性學術或技術研究，一般都只是跟風，或重複外國的一些熱門研究。在一切為政治服務的環境下，即使在科研上也是高度政治化，科技產出的效益幾乎等於零。而「高投入，低產出」亦正正是內地大學及科研機構的通病。

事實上，高科技的自主研發，與煉鋼並不相同，絕不是錢多，買來生產機器或高薪請來外國的科技人才就能解決所有問題。相反，錢多可能是一個重大阻礙，問題在於內地的腐敗文化一直無法杜絕。

香港文化研究、政治學獨立學者黃偉國對《蘋果》指出，中共力推晶片自主研發，但地方官員很多時卻視之作為「掠水」或爭取政績的工具，不斷爭取有關項目的撥款，但到要真的開展有關工程項目時，卻發現相關技術根本不足以生產像晶片這類高科技產品。

黃偉國又謂，中共在大躍進期間，透過政治口號與蘇聯的援助，回應西方國家的圍堵，其中有一句「人有多大膽，地有多大產」的口號，作為鼓勵民眾積極投入生產活動的政治宣傳，亦無可厚非，但對於產品的「質」與「量」不一定有幫助。集體的主觀意志改變不了客觀的條件限制，但熾熱的政治宣傳掀起的浮誇之風，卻成為後來3年大饑荒出現的其中一個主因。

至於習近平早前要求在高科技上「自主自強」，甚至能與西方匹敵，同時透過教育培養出大師來，靠的也是「自信」。對此，黃偉國認為，中國產品一直以來以廉價取勝，但在質量上仍與西方有距離。最大問題是，中共在高科技上講「自強自足」、「堅定創新自信」，卻與中國社會所面對的種種實際困境，包括人口老化、泡沫經濟爆破以及年輕人「躺平主義」等，形成一個強烈對比。

根據市場研究公司Counterpoint Research的報告，中國2020年晶片市場規模超過1,400億美元（約1.09萬億港元） ，中國公司當年晶片製造產值僅為83億美元（約647億港元），僅滿足5.8%內需。目前，全球先進晶片產能的55%集中在台灣，南韓以20%佔比排第二，美國則以18%排名第三。

《蘋果》記者

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