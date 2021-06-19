中國的戰狼外交及國民外遊時的蠻橫行徑，導致不少國家的政要及人民對其相當反感，有南韓網友就在論壇貼出「2021年全世界最討厭中國的國家TOP10」，引起各界熱烈討論，結果讓不少網民都驚訝，南韓僅排第7、台灣排第4，兩地網民都驚訝自己的地區都不是排名第一而「飲恨」。

Facebook專頁「韓網評論繙譯站」時常分享及繙譯有關南韓的各種消息，一名南韓網友在論壇theqoo以「2021年全世界最討厭中國的國家TOP10」為題發文，列出10個「最討厭中國」的國家。第十位是土耳其、第九位是馬來西亞、第八位是蒙古、第七位是南韓，接着是日本、美國、台灣，季軍及亞軍分別是菲律賓、越南，穩座榜首的則是印度。

對於南韓僅排名第七位，不少當地網民都覺得不可思議，認為「第七名也太低了吧，應該要是第一名才對，衝啊」，有人就為大家打氣，指名次太低，要努力爭取榜首，對於澳洲榜上無名，大跌眼鏡：「我還以為（澳洲）100%會上榜的說！」網民更懷疑「如果南韓這樣才第七，那其他國家是有多討厭中國啊」「前十名應該都在想說為甚麼自己不是第一名」。有留言就覺得「不是全世界都討厭中國嗎? 列出喜歡中國的國家比較容易吧」。

台灣網民同樣對於這份名單頗有微詞，認為在國際上最常被中國以「一中原則」打壓的台灣人，應該是毫無疑問的第一名，「沒想到才被排在第四名」，指未來要「更加努力」，不過有網民就擔心，比起台灣排行第四，「玻璃心國會先生氣他們把台灣列為國家」。

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