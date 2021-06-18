英國團體「維吾爾特別法庭」月初召開聽證會，安排十多名新疆人作證（圖），指控新疆當局迫害。中國連日來強烈批評，新疆當局昨日在北京召開記者會，斥英國團體「維吾爾特別法庭」是反華勢力組織，指舉辦聽證會是一場兒戲的表演，同時安排多人作證，批評特別法庭上的親人「說的話都是假的」。

在北京的記者會上，名為帕孜力．孜堯登的男子表示：「我姊姊說她被迫接受了絕育手術，這完全不符合事實，這麼多年她沒有生過孩子，沒有生育能力，也沒有被迫做過絕育手術，她說的話都是假的。」

另一名女子艾比巴木．依米提則批評丈夫：「他說在監獄裏遭受酷刑和折磨，出境前我天天和他一起生活，他從來沒有在監獄服刑。有一天他突然不見了，後來我才知道，他跑到境外參加恐怖組織。」

「法庭」稱獨立作業

新疆當局稱，英國團體邀請一批反華分子，企圖證明根本不存在的涉疆種族滅絕問題，「是一場兒戲的表演」，又指這些海外新疆人的家屬和親友在境內犯罪被判刑，但在世界維吾爾代表大會蠱惑下，說成在集中營遭關押及迫害。

「維吾爾特別法庭」是一場為期四日的聽證會，本月上旬已結束。籌備特別法庭的英國商人維奇表示：「法庭是獨立作業，它只處理證據。」他此前誓言，法庭將是公正的，表示已向中國請求提供相關證據，但尚未取得回應。

新華社