歐盟昨日正式公佈將台灣納入安全旅遊名單，隨後在官方Twitter罕見公開展示台灣「青天白日滿地紅」旗。除與美國等國並列，名單圖片更同時出現大陸的五星紅旗及台灣的「青天白日滿地紅」旗，以示區別。由於北京過去一直以「一個中國」原則，在國際上封殺台灣的「青天白日滿地紅」旗，歐盟此舉如同挑戰「一個中國」，料將引發北京抗議。

歐盟部長理事會昨日正式對外公佈，建議更新應撤消旅行限制的國家、特別行政區和其他實體及領土當局的名單，台灣、美國、阿爾巴尼亞、黎巴嫩、塞爾維亞、北馬其頓、香港、澳門等都上榜。

再加上先前已在名單上的日本、南韓、新加坡、盧安達、泰國、澳洲、新西蘭、以色列及中國大陸（以互惠為前提），開放名單日益增加。

歐洲理事會先在官方Twitter發佈迄今納入撤消旅行限制名單的圖片，使得名單圖片同時出現大陸的五星紅旗及台灣的「青天白日滿地紅」旗，以示區別。

不過，台灣是被列入「其他實體及領土當局」（Other entities and territorial authorities）的名單內。

隨後歐洲理事會再在Twitter上公佈新名單時，台灣不僅與美國等國並列，而且同樣出現「青天白日滿地紅」旗，展現明確對台友好立場。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）去年4月曾在Twitter發文感謝台灣捐贈口罩，協助對抗疫情。而台灣口罩運抵歐洲時，歐盟更公開華航貨機運載口罩抵達的畫面，當時「青天白日滿地紅」旗也罕見地出現在歐盟官網。

中央社／Twitter

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