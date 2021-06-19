西藏流亡政府新一屆領導人表示，他將盡最大努力恢復與北京已中斷十多年的對話，如果能促成85歲的西藏精神領袖達賴喇嘛重返西藏，則無疑是朝前邁出重要一步。

美聯社報道，藏人行政中央新當選的「司政」 （即行政首長與最高的民選政治領袖）邊巴次仁（Penpa Tsering） 透露，達賴喇嘛表示在健康狀況允許下，希望能夠重返其出生地、拉薩以及西藏其他地方。

1959年騷亂後，達賴喇嘛一直生活在印度北部的達蘭薩拉，該處也是西藏流亡政府所在地。現年53歲的邊巴次仁表示，達賴喇嘛一直盡全力去化解漢藏衝突。

中國不承認西藏流亡政府，並從2010年起中斷同達賴喇嘛代表間的對話。北京指摘達賴喇嘛試圖將西藏從中國領土分裂出去，但達賴喇嘛否認謀求西藏獨立。

邊巴次仁曾擔任西藏流亡議會發言人，上月當選並就任藏人行政中央司政。他表示，中國政府應當接受達賴喇嘛提出的「中間道路」，即藏人不謀求獨立，但擁有可以保障自己語言文字的自治權力。

邊巴次仁表示：「這可以為雙方重啟談判注入活力。」不過，對於中國政府限制藏人語言文化的做法，邊巴次仁提出強烈批評。他表示，藏文藏語是藏傳佛教的基礎，「語言對民族文化至關重要，但今天藏語成了一種語文課上的擺設，其他課程都要用漢語教授。中國領導人甚至不遵從他們自己提出的、給予藏語漢語平等地位的雙語教學制度。政府也不再以藏文發佈政策文件，凡此種種，都是在毀滅藏人的文化存在。一旦語言消失了，宗教也會逐漸消失。」

美聯社 / 德新社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）