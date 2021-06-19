內地最新疫情：周五（18日）新增30宗確診個案，當中24宗為境外輸入，涉及廣東8宗，上海6宗，福建4宗，雲南2宗，陝西2宗，北京1宗，浙江1宗；本土病例6宗（均在廣東）。全國累計確診91,564宗，死亡4,636人。

廣東於周五（18日）新增6宗本土確診病例，分別是廣州2宗、深圳2宗、佛山1宗及東莞1宗。境外輸入確診方面共新增8宗，分別是廣州1宗（利比亞）、深圳1宗（南非）、珠海6宗（孟加拉）。

其中，東莞市一宗個案於昨晚公佈，未知感染源頭。患者是30歲女子，住在南城街道百悅尚城小區，昨日下午發燒，自行到醫院求診，採樣檢測呈陽性。當局將患者居住的東莞南城街道百悅尚城小區2棟上調為中風險地區，另外多個小區實行封控管理，人員只進不出。患者近日到過的5個鎮和街道，合共約250萬人均需接受檢測。

另外，經東城、南城、萬江、麻涌的4條高速公路實施車輛管控，只進不出。

深圳昨日新增的其中1宗本土確診患者於深圳機場餐廳工作，據報已打過兩劑國藥疫苗，其所居住的深圳市寶安區新藍天公寓，上調為中風險地區。機場昨晚關閉所有商舖。機場取消逾400航班。不過，深圳機場則指各航空公司僅取消63架次，總體航班運行正常。

截至周六凌晨零時，廣州尚有222宗確診病例住院。

廣西柳州衞健委網頁消息，柳州於周五向境外回國人士進行核酸檢測時，發現1名由阿曼回廣州的男子，檢測結果陽性。該男子於5月28日回國後，在廣州接受隔離14日，經4次檢測結果皆為陰性。

上海周五新增6宗境外輸入確診個案，已追蹤同航班的密切接觸者143人接受集中隔離觀察。

健康廣東／《新京報》／央視／國家衞健委

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