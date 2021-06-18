中央力推「粵港澳大灣區」，珠海和中山兩市合併再聞樓梯響。廣東省發展和改革委員會回覆省政協委員的提案稱，有關珠海和中山合併為「香山市」及汕頭、潮州、揭陽合併為「潮汕市」的提案「具有重要的參考價值」，但強調有關行政區域變更的決定「牽一髮而動全身」，必須審慎穩妥實施。

身兼佛山市政協副主席的廣東省政協委員唐冬生，早前聯同其他委員提議，探索推動「香山市」和「潮汕市」的合併，引導粵東粵西兩大省域副中心城市群融合發展。廣東省發改委上周回覆，有關提議「出發點是好的」，具有重要的參考價值，將在相關工作推進中積極借鑒吸納。不過又強調，「行政區劃變更涉及面廣，複雜敏感，牽一髮而動全身，必須在進行科學論證的基礎上審慎穩妥實施」。發改委稱，國家對涉及地級市的變更尤其慎之又慎，今後廣東省將加強行政區劃戰略研究和調研論證。

有關珠海和中山兩市合併的討論已經延續多年，早在2010年的廣東經濟特區成立30周年研討會，有廣東高層人士便建議適當擴大珠海經濟特區的範圍，與考慮把其與中山合併。

房價差天共地 珠海未必支持

有分析認為，廣東的地級市多達21個，數量遠較其他省份多，多年來「併市」的呼聲一直不絕於耳。但也有意見認為，中山近年經濟下滑，發展後勁嚴重不足，而珠海的經濟則較發達，兩地房價也是差天共地，珠海未必支持「珠中合併」。

觀察者網/騰訊