山東司法系統爆出醜聞，濟南中級法院3名法官先後因涉及多宗受賄案而被判刑，當中行賄者有不少是律師，但即使在判決書中公開提及這些行賄律師的名字，但都未有受到任何懲罰，懷疑是與行賄者為省、巿的律師協會高層有關，有吹哨人在微信撰文指「律協成了賊窩」，但就遭到微信永久封號。

3名受賄法官分別是黨組副書記兼副院長孫永一、執行第一庭審判員兼副庭長喬緒曉和執行第三庭審判員兼副庭長戴伍建，3人全部罪成，分別被判監3年半至10年半，罰款25萬至60萬元人民幣（下同，30萬至72萬港元）。

根據兩個內地自媒體公佈的判決書顯示，單是孫永一就受賄逾549萬元（約661萬港元），為逾20名律師以及多家企業和媒體人在辦案中提供幫助。喬緒曉和戴伍建亦分別受取23名和16名執業律師的行賄。

其中山東盈德律師事務所主任李建新的名字就在3份判決書中都有出現，當中在孫永一案件中，李建新被指先後11次向孫永一送贈87萬元（約105萬港元）和價值3萬元（約3.6萬港元）的購物卡，但未有法律文件顯示李建新受到制裁。

原來李建新是所屬律師事務所的高級合夥人外，也是山東省律師協會理事、濟南市律師協會副會長，還被省國資委、市政府聘為專家律師，有十多個職稱和頭銜。

亦有行賄的律師原本是濟南中級法院的法官，如山東國曜律師事務所合夥人周愛省就是前助理審判員，他在2018年向喬緒曉行賄5,000元（約6,000港元）。

在3位受賄法官中，涉案律師約8成人都是律師協會或律師樓的高層，而部份涉案的律師事所，包括國浩律師事務所、泰和泰律師事務所、盈科律師事務所和德恒律師事務所，更是中國的知名連鎖律師樓，甚至在香港都有業務。

北京市京師律師事務所高級合夥人范辰指出，律師如對法官有請託的行為，而涉及的金額累積在3萬元（約3.6萬港元）以上，就應構成行賄，涉嫌徇私枉法罪，應由檢察機關或者監察委來處理；另外律師行賄也違反律協的規定，有可能要被吊銷律師資格。

受賄法官的判決書由兩個自媒體發佈，其中「大愛律人」撰文羅列出行賄律師的職務，發現竟有一半是當地律協的領導，並指出「律協成了賊窩」，但隨即遭到微信永久封號。

「大愛律人」的作者李慶亮向眾新聞表示，對於這次醜聞並不感意外，認為律師協會不是維護律師權益，而是為律師行賄提供平台，「如果是甚麼頭銜都沒有的這種律師，你給法官去送，他也不會收。」

他又認為披露的金額只是冰山一角，行賄和受賄者會首選權權交易，即法官會特別照顧大學教授的案件，以換取法官孩子未來面試時獲得優待，「權權交易是沒有任何痕迹的，是不好抓的。」

另外，大前日（16日）很多微信群流傳一張載有律師實名及公章的「關於對孫永一、喬緒曉兩案涉案律師盡快予以處理的建議」，提到孫永一等3人的受賄案引起社會關注，而行賄的律師尚未得到任何懲罰，造成非常惡劣的影響，如果不對知法犯法者進行處理，難以令群眾信服，建議對涉案的行賄律師即使不用負擔刑責，亦要免職或處罰，整頓相關律師事務所，並公佈處罰結果等。

騰訊網／網易

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