廣州中山大學前日發出通報，公佈將該校國際關係學院學生會主席趙Ｘ晨開除，理由是趙男他在微信朋友圈揑造事實、誹謗他人，使當事人名譽受損害。據報道，趙男持續騷擾十多名女同學，包括偽造「約炮」聊天記錄、宣稱對方是「母狗」、多個院系是「雞院」、「淫窩」，甚至偽造女同學裸照，有女同學報警後，趙男近日被行政拘留3日。

十多人受害 批趙男道歉欠誠意

趙Ｘ晨所屬的國際關係學院，位於中山大學珠海校區。內媒報道，微信朋友圈近日出現一篇名為「當『我們』作為『母狗』」的文章，筆者自述是廣州中山大學的一名學生，現患上重度憂鬱，被焦慮和痛苦淹沒，無法正常學習生活，這一切都源於一起造謠事件。筆者指，中山大學國際關係學院學生會主席趙Ｘ晨，在半年內偽造大量不雅聊天記錄和偽造的裸照，並將這些內容大肆傳閱和分享。

發文者稱，事件的受害者並不止自己一人，有類似遭遇的總共還有17名同學，很多人與趙男並無過多交集，也有部分女生曾是趙男的追求對象，甚至是在明知她們有男朋友的情況下公然「撬牆腳」。

事後，受害者將相關證據交給學校和老師，校方於6月10日向珠海警方求助，趙Ｘ晨隨後被警方帶走，行政拘留3日。警方與校方在11日向受害者通報案情，趙男亦向受害者道歉，可是，受害者都認為趙男道歉缺乏誠意，希望得到公開道歉，並由學校公開處理，以盡可能消除對受害者的影響。

中山大學前日則通報，根據校內的處分管理規定，開除趙Ｘ晨學籍。

《楚天都市報》／中山大學微博

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