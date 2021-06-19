距離7月1日中共建黨百周年紀念日近，北京的保安與維穩措施也日趨嚴格，執法部門不但加強查緝日租套房，地鐵站臨檢亦更為頻密。中國國家郵政局、公安部、國家安全部昨日聯手發出公告表示，將對各地寄往北京的郵件、快遞嚴格執行過機安檢制度。

有關公告指，自6月21日至建黨百年慶祝活動結束，各地寄遞企業對寄往北京的郵件或快件，必須經過X光機安檢，並逐一加蓋或貼上過機安檢標識，標識應當載明安檢單位和省分。

公告並表示，北京寄遞企業對各地寄往北京的郵件、快遞全面實行投遞前「二次安檢」，對北京市內郵件、快遞落實投遞前過機安檢，無安檢標識郵件快件一律退返，不得投遞。

公告也提到，自6月21日至慶祝活動結束，嚴禁收寄和投遞寄往北京的低空慢速小型航空器（無人機）；即日起至7月15日，嚴禁收寄和投遞寄往北京、天津、河北等地的穿越機、具備超視距飛行能力的航空模型、輕小型無人機，以及相關頭戴式顯示器、圖傳、飛控等關鍵零組件。

據悉，自5月下旬起，北京市區內便開始查緝日租套房，由各地派出所派員登門查驗證件，境外人士還需出示暫居證登記等文件，且時隔數周後會再臨時登門，確認居住人士與前次查驗時的資料是否相同。

從6月中上旬起，北京的地鐵站內也開始加強臨檢，不時可見警方隨機查驗乘客證件。

據《北京日報》報道，北京市公安局前日發佈通告表示，為維護中共成立100周年慶祝活動期間北京地區空中安全，自6月21日凌晨零時至7月1日午夜12時，在北京市內禁止一切單位、組織和個人利用無人機、穿越機等「低慢小」航空器進行體育、娛樂、廣告飛行活動和施放氣球活動。

北京市政府早前亦宣佈，自年6月13日凌晨零時起至7月1日午夜12時止，將東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、房山、通州、大興等9個區的行政區域設置為淨空限制區，除慶祝活動期間組織的相關飛行活動以及和平鴿、氣球等專項放飛活動外，實施禁止放出任何影響飛行安全的物體和分段限制放飛鳥類措施。

公告還要求，在通州區養殖鴿子等鳥類動物，必須圈養並禁止放飛；其他8個區養殖鴿子等鳥類動物，每日清晨6時至下午3時必須圈養並禁止放飛。

《北京日報》／中央社

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