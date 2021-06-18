台灣昨增187宗本土感染個案及21死，不過全台近期發生至少42宗接種疫苗人士的死亡個案，死者大多為長者，令民眾對接種疫苗有所卻步。疫情指揮中心指揮官陳時中指，台灣的老人（75歲以上）打疫苗後死亡率為每萬人0.87，比率低於南韓，而且不少長者有慢性病史，故染疫死亡率、重症率高，強調「打疫苗還是有比較多好處。」

重症婦拔喉向醫護吐口水

不過，有台媒披露雙北市火葬場的火化人數近日出現大規模增長，自本月初至15日，台北和新北的火化遺體數量分別較去年同期增加了453具及436具，分別增長了50%和80%。據新北市殯葬處人員回應指，排除淡旺季及季節等因素，過往也不曾見過數百人在同一時期內火化的現象，認為火化件數暴增與疫情有關。台北副市長黃珊珊指，台北市近日增加的453具火化遺體，其中只有184具與疫情有關，並沒有增加50%那麼多。而新北市長侯友宜表示，市內平均每日的火化遺體確實從過往的50具增至近期的63具，至於是否與疫情有關則需要再深入了解。

作為疫區重災區的彰化縣，確診人數已累積251宗，還需收治「北病南送」的逾200名患者，前線醫護人員工作量爆錶。一名在台北萬華從事按摩工作的60歲重症女病人，早前在當地一家區域醫院的負壓病房接受治療時，竟怪罪醫護人員「為甚麼要救我」，甚至拔掉插管企圖逃走，並數度激動地朝醫護人員狂咳、猛吐口水，目前她已被院方成功「約束」，嚴防再生事，當局不排除待她情況穩定後依法處辦。大陸方面前日僅增一宗本土確診，個案來自廣東佛山。

台灣蘋果新聞網/中時電子報