台灣有大學教授疑不滿遭學生在網上「唱衰」其教學表現，要求其他學生為她在討論區美言，憑截圖可獲加5至10分，如能令發文者撤下批評文章，全班更可加20分。事件鬧大後，涉事大學指與該教授溝通後，已取消該成績評量方式。

台灣《蘋果新聞網》收到就讀於台灣中山大學中文系大一的讀者投訴，指該系一名楊姓女教授在必修的「國導學讀」中表現不佳，經常遲到，上午9時的課，可以10時半才到，理由更是千奇百怪，例如天氣太冷、心臟不適等。

該名大一生質疑教授在訓練中文系學生基本功的「國學導讀」的考試，盡出些是非題、選擇題，認為這樣無法評量學生評論的能力。

去年8月，有曾修讀楊女教授課的大四學生在討論區Dcard發文，批評如修讀楊教授的課，「會涼到要拿棉被去上課，看似很爽，但這是中文系很重要的基礎能力銜接課，所以就自求多福」，表達對楊女教授教學的不滿。

投訴的大一學生透露，楊女教授介意被學生在Dcard發文批評，最近在修讀「國學導讀」的大一生通訊群組裏，貼出學生期中考成績，指「嗨 BABY們~~從傍晚到現在，大家都在問XX老師怎麼補救」、「看到各位的分數，老師實在太傷心了」。

楊女教授跟着指，「今年畢業大四學長在Dcard對本系老師指指點點品頭論足，我認為發文的學長姐不負責任，從此誤導每一屆學弟妹，其心可誅。陷中文系世世代代於不義」。

之後，楊女教授講出目的，指「大家問我怎麼加分？」、「大家一起來做功德，一人一信告訴樓主真相」、「你仗義執言就加分，副本或截圖給老師」、「願意仗義執言，我就為你學習態度加分，視內容加5至10分不等」，「如果這位學長願意刪文，則本班功不可沒，全班加20分。」

不過，楊女教授又特別聲稱，「各位不須為我化妝美言（美顏），只要如實說就好了。」

作出投訴的大一生表示，「國學導讀」對中文系學生非常重要，但楊姓女教授常出是非、選擇考題，已是混水摸魚，接着還要學生在網絡發文狗腿（意指奉承）老師來換取加分、高分，實在太荒謬。而發文的大四學長一度考慮自Dcard撤文，讓學弟妹好過些，但大一生認為這不是辦法，指校方應對這名老師要求學生「狗腿就能加分」方式進行指正。

事件曝光後，中山大學今早表示，經中文系主任與楊姓教授溝通後，對方已取消該成績評量方式。校方指，此舉明顯與學生課堂學習表現無關，違反該校教師授課暨評分原則之規定；並指在教學品保上，一向重視學生的學習評量及成效，但未提是否會就事件對涉事教授予以處分。

《蘋果新聞網》曾致電遭指控的楊女教授，但其辦公室電話無人接聽。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）