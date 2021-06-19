美國向台灣捐贈的250萬劑疫苗，已經付運，預計明日傍晚送達，路透社引述美國政府高級官員指出，對台灣捐贈疫苗「沒有附帶任何條件」，更表示台灣在取得疫苗方面遭到不公平挑戰，痛斥中國出於政治目的的阻擾手段，「應受譴責」。

報道引述美國高級官員指出，美國「不是基於政治或經濟條件來分配或交付這些疫苗劑量。我們捐贈這些疫苗的唯一目標是拯救生命」。這名官員除強調「疫苗沒有附帶任何條件」，更表示台灣「在全球市場上取得疫苗的努力，遭受到不公平的挑戰」。

台灣今年欲向德國BioNTech採購疫苗，可是最終未能達成協議，台灣當局直指是北京在背後施壓阻撓。與此同時，北京當局對台灣的政治和軍事施壓不斷增加，一直宣稱「台灣是其領土」，不斷聲稱要將疫苗「送給」台灣，台灣當局亦表明，對大陸生產的疫苗是否安全存疑。

這名美國政府高級官員強調：「我們認為這些中國出於政治目的的阻撓（台灣）採購（疫苗）的動作，應該受到譴責」。

美國國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）周四也指出，北京當局「非常積極利用疫苗捐贈做為影響力，促使更多台灣的外交夥伴改變承認」。

路透社

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