美國總統拜登近日與俄羅斯總統普京會面，但至今仍未與國家主席習近平見面，美國國家安全顧問沙利文透露拜登期待「拜習會」，未來可能會有電話會議，甚至仿效美俄峯會，兩國領袖於第三國見面，「問題只是何時及怎樣？」，其中一個可能性是今年10月在意大利舉行的二十國集團（G20）峯會。外交部發言人趙立堅說，留意到有關報道，目前沒有進一步可以提供的訊息。

拜登與習近平今年2月曾進行一場長時間的電話會談，但中美兩國官員的當面互動僅限今年3月在阿拉斯加的會面。美俄峯會後，不少人關注「拜習會」。沙利文稱，拜登會見俄羅斯總統普京時說過，最高層戰略對話在解決兩國問題上不可取替，有關說法亦適用於中國及習近平，故拜登期待未來與習近平接觸。

FCC禁美企用華為中興

沙利文透露現時美國未有具體計劃，亦未有與中國接觸，但未來可能着手有關工作，相信兩國領袖10月於意大利舉行的G20峯會會面，屆時有可能舉行「拜習會」。此前，拜登未來數月與習近平的接觸，可能是電話會議，亦可能像美俄峯會一樣，於第三國舉行會面。經過美俄峯會取得成果，他相信拜登樂意與習近平會面，「問題只是何時及怎樣？」中國外交部昨回應稱，目前沒有可進一步提供的訊息。

美國國會旗下的美國聯邦通訊委員會（FCC）前日一致通過方案，提議禁止美國電訊公司安裝使用一些被美國指威脅國家安全的公司設備，包括華為、中興及海康威視。FCC代理主席Jessica Rosenworcel稱，這些新措施將把「不值得信賴的設備排除於我們的電訊網絡之外」。她表示，美國過去透過設備許可程序，開放機會讓華為和其他中國設備能在美國使用，如今他們建議關閉這扇大門。FCC委員卡爾（Brendan Carr）稱，FCC自2018年以來，已批准逾3,000個華為提出的申請，今次是斷絕未來獲得批准的所有生路。

FCC今年3月將五間中國企業列為構成國安威脅，除了上述三間，還有無線電製造商「海能達通信」及閉路電視生產商「浙江大華技術」。華為發言人形容FCC此舉「既屬誤導且是對各方施加不必要的懲罰」。中國外交部昨日批評美方在拿不出任何證據的情況下，以所謂「國家安全」為由，濫用國家力量，打壓中方企業，是赤裸裸的經濟和科技霸凌。

拜登欲與中國程式商談判

拜登日前稱與習近平不是「老朋友」，路透社更引述獨家消息指，拜登政府不少高層官員認同前總統特朗普對中國公司保障美國數據的質疑，特別是像TikTok及WeChat（微信）擁有大量美國用家的數據。拜登官員擔心中國這些應用程式，追蹤美國政府官員的位置，甚至敲詐勒索或商業策反。因此，拜登有意利用行政命令，收集有關特別是中國應用程式的訊息數據，然後再用那些數據與中國應用程式談判，甚至是禁止其營運。路透社分析指，今次行政命令可能比特朗普的行政命令涵蓋更多應用程式，甚至可能適用更多銀行、通訊及消費類的商業訊息。路透社引述消息人士指，美國官員已經開始與盟友討論採取類似做法，希望多國共同行動。

路透社/美國之音