台灣疫情放緩，昨天僅錄得127宗本土確診，另有一宗境外移入，新增20人死亡，確診個案是36天來最低，亦是連續七天確診數在200宗以下。

建議病患者「好轉後才接種」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前全台僅七縣市有病例，疫情往下發展，病例有控制在比較穩定的情況，但死亡個案仍多，主要是前一波病例高峯出現的結果，希望下周死亡個案可逐漸減少。不過，台中市昨有四人打疫苗後猝死，年紀最小為只有42歲男子，創疫苗猝死事件中最年輕個案。據悉該男子是小兒麻痹合併脊髓損傷患者，長期卧床，他在16日打疫苗，昨天凌晨5時被發現失去心跳，最終搶救不治。

目前打疫苗後猝死的案例最少有59宗，指揮中心昨回應指目前「尚無死亡個案被判定為與疫苗相關」，但建議「身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後再安排接種」。突然多宗猝死事件亦嚇怕長者，各地都有不同「緩打潮」，特別在高雄昨早接種率不佳，全日目標是8,549人，但截至早上11時僅有1,713人接種。

台灣打針有七類人屬優先，75歲以上老人屬第六類，比老人更優先有醫護人員、政府防疫人員及前線工作人員等。台中市長盧秀燕前日打響第一炮，不理中央反對，決意將1.3萬名鄰長列入「政府防疫人員」及「前線工作人員」名單，可優先接種疫苗。台灣衞福部本認為鄰長不合資格，但昨日「轉軚」稱鄰長有協助防疫事宜，接受台中做法，高雄市未來仍可能仿效台中做法。

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